Los propietarios de El Rincón piden una revisión del plan y la aplicación de la Ley del Suelo

La Junta directiva de la Agrupación de Propietarios de El Rincón pide una revisión del Plan Especial de esta zona así como la aplicación de la nueva Ley del Suelo hasta que esta actualización esté lista. A través de un comunicado, y tras el cierre del famoso restaurante Sunset 290, los propietarios solicitan "claramente a las partes responsabilidad, voluntad real y compromiso para que por acuerdo unánime se inicie de manera urgente el proceso de revisión u actualización del Plan Especial, utilizando en su elaboración cuantas vías de consenso sean necesarias para que de una vez por todas se garantice preservar no sólo agricultura y paisaje, sino también la sostenibilidad de las explotaciones sin las que a día de hoy, no habría rincón verde que proteger".

La Junta considera también que la aprobación definitiva de revisión del Plan Especial puede demorarse varios años, por lo que piden "enérgicamente" a las administraciones "que durante cualquiera de los escenarios contemplados nos permita aplicar en El Rincón simplemente lo dispuesto en la Ley del Suelo, garantizando que sobre los ciudadanos no continúe imperando una connivente inseguridad jurídica, que a nadie beneficia".

En este comunicado, los propietarios señalan que es "su deseo comenzar a transmitir de manera más clara e inequívoca nuestro papel y voluntad en este proceso, cambiando nuestro nombre social a Propietarios en Defensa del Rincón".

Apoyo

Desde la agrupación expresan su apoyo al propietario del Sunset 290, Diego González Goya, miembro de la agrupación, y "su sincero pesar por la pérdida de tantos puestos de trabajo y de un reconocible reclamo turístico del Valle para el mundo". "Así como, y porque no decirlo, de un excelente ejemplo práctico de como la gestión privada y la complementariedad de usos de la agricultura, amparados por la Ley del Suelo y la 5/92, pueden no sólo servir para garantizar que no se abandone la agricultura, sino para que además se proteja y potencie, genere empleo de calidad y cadenas de valor económico para todos los isleños", agrega.

En el documento, los propietarios también hacen un extenso resumen en la historia de este rincón del Valle. En ella destacan que "cómo es posible que tras 25 años pueda un juez declarar nulo el Plan Especial, y dejar sumidos en un limbo jurídico aún mayor a las familias y explotaciones agrarias que han defendido el paraje, aun cuando existe vigente una Ley del Suelo que ya recoge, con buen criterio proteccionista de la actividad agrícola, un amplio abanico de usos complementarios para preservarla". "A ver si se entiende de una sola vez; los propietarios ni vamos a dejar que se nos siga maltratando, ni somos agresores del paisaje o delincuentes, ni queremos edificar en El Rincón", destacan tajantes en el comunicado.