Ashotel asegura que el menor plus para las 'kellys' es por trabajo hecho

La Asociación Hotelera y Extrahotelera (Ashotel) de Santa Cruz de Tenerife mostró ayer su respeto a una sentencia judicial que declara nulo un plus de productividad en un hotel del sur de Tenerife, pero puntualizó que la diferencia entre los empleados de un mismo grupo es por trabajo hecho y no por razón de sexo.

La patronal se refiere a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha dejado sin efecto ese plus de productividad en el Costa Adeje Gran Hotel, firmado entre la empresa y Sindicatos de Base, por discriminación hacia las camareras de pisos. Se trata de la tercera sentencia de este tipo que tiene lugar en Tenerife tras las denuncias de Comisiones Obreras y Ashotel, a través de un comunicado, dijo que no se entra en el fondo del asunto, pues este último fallo "se limita a declarar nulo el pacto salarial de la empresa y no analiza el origen de esa supuesta discriminación".

La patronal explicó que desde 2009 se promovió el traslado de las camareras de pisos desde el grupo salarial V al IV, junto con cocineros y camareros de bares y restaurantes.

Este cambio, según Ashotel, se hizo para aumentar su salario base en convenio ya que, de esa forma, aseguró que se mejoraban sus condiciones salariales desde el convenio colectivo. Aclaró que "todos los trabajadores y trabajadoras integrados en un mismo grupo salarial tienen exactamente el mismo salario base", pero agregó que lo que cobra un trabajador de hotel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife "no es solo lo que viene en las tablas del convenio colectivo, sino que la inmensa mayoría de los establecimientos hoteleros tiene un pacto salarial".

Ese pacto "mejora y amplía las condiciones salariales de los empleados mediante un conjunto de pluses". La principal diferencia, indicó Ashotel, se da en los denominados pluses de productividad, "que sí son diferentes, no según el sexo, como parece indicar la sentencia, sino según el trabajo realizado".

A su juicio, el problema reside en que se está comparando un trabajo realizado por un perfil profesional (camarera de pisos) cuyo departamento está feminizado al 90%, frente a otros con una distribución por sexos más equitativa y cuyo trabajo es diferente, por lo que le corresponde también un valor diferente.