El TSJC anula un pacto salarial por discriminar a las camareras de piso

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado por tercera vez un pacto salarial suscrito entre la dirección de un hotel del sur de Tenerife y el comité de empresa por discriminación de género en el colectivo de camareras de piso, según informa Comisiones Obreras (CCOO) a través de un comunicado.

Este asunto tiene que ver con el plus de productividad que reciben las empleadas respecto al resto de categorías del mismo grupo. Según recoge la sentencia emitida por este tribunal, "no se justifican las diferencias de importe entre categorías del mismo grupo dado que las cuantías previstas para las camareras de pisos (100% mujeres) son muy inferiores a las de las categorías de cocinero (21% mujeres), camarero (35% mujeres), ayudante de cocina (66% mujeres) o ayudante de camarero (53% mujeres)".

Según subraya el sindicato, "es sintomático el hecho de que en la categoría de fregadores (25% mujeres), que está encuadrado en un nivel salarial inferior, se vea retribuida en este plus de productividad como ayudantes de cocina", de lo que se infiere que existe una infravaloración del trabajo de las mujeres.

El TSJC aprecia en su escrito que la regulación del plus en el Costa Adeje Gran Hotel es opaca y que las razones que aducen los demandados para justificar sus cuantías no tienen que ver con la productividad "al referirse a cualidades personales de los trabajadores o a circunstancias de la prestación del servicio".

CCOO manifiesta tras el fallo que "los turnos, los idiomas y la formación solo se han empleado para reconocer a las camareras de pisos una productividad baja, pero para nada más". "O es que en realidad esos criterios no tienen nada que ver con las cuantías del plus de productividad y solo se ha invocado tras fijarse las cuantías en virtud de otros criterios que no constan para intentar justificar por qué un colectivo concreto se le ha asignado un plus de productividad bajo", avisa.

Para la organización, este plus de productividad, además de una discriminación salarial, supone la "infravaloración" del trabajo de las camareras de pisos, un colectivo profundamente feminizado, puntualiza CCOO.

Asimismo, advierte de que este es uno de los 40 casos de discriminación salarial por razón de género que el sindicato ha detectado en hoteles del Sur y reitera su "compromiso" por la lucha para acabar con la brecha de género.

Comisiones Obreras especifica que esta nueva sentencia anula el pacto salarial suscrito entre la dirección del Costa Adeje Gran Hotel y el comité de empresa correspondiente, cuya mayoría es ostentada por Sindicalistas de Base. La resolución del TSJC parte de la denuncia del sindicato después de que también se anularan los pactos salariales de los hoteles Best Tenerife, Isla Bonita y Costa Adeje Gran Hotel, todos ellos situados de igual forma en el Sur.

Las camareras de piso luchan desde hace años por una mejora de sus condiciones laborales y entre sus últimas acciones destacan la reunión mantenida con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y su visita al Senado hace apenas seis días. Entre sus exigencias, el colectivo pide que se deroge la reforma laboral de 2012 ya que, según denuncia, "ha permitido e impulsado los procesos de externalización" y facilitado la "precarización" de sus condiciones de trabajo.

Aparte de esta demanda, solicitan un sistema de jubilación anticipada y que se les reconozca las enfermedades profesionales propias del sector.

La delegada sindical de CCOO, Gladys Medina, denunció en la Cámara Alta que las trabajadoras de empresas multiservicios cobran menos y que también sufren "una importante y grave pérdida de derechos", ya que no se les reconocen vacaciones, festivos, manutención, plus de transporte o uniformidad. Tampoco bajas médicas o permisos como el de lactancia, lamentó esta camarera de piso del Sur.