Los 'lunáticos' desafían la lluvia

La primera edición de Plenilunio del año en Santa Cruz de Tenerife se ha vivido paraguas en mano. A pesar de las previsiones meteorológicas, la lluvia que estuvo presente durante toda la jornada sorprendió a muchos que, no obstante, no renunciaron a la novelería que suponen las actividades en toda la ciudad y disfrutaron de la jornada con las capuchas bien caladas. "Vamos a comprar unos churros", fue una de las expresiones que más se repitieron. Y es que, aunque las temperaturas no bajaron demasiado, las lluvias invitaron a muchos a sentarse en una cafetería y disfrutar del Plenilunio bien cobijados.

Las lluvias obligaron al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a suspender las actuaciones programadas sobre escenarios al aire libre, aunque las actividades en los recintos cerrados o en espacios públicos bajo carpas se desarrollaron con normalidad. No obstante, la afluencia de personas en las principales calles de la capital se mantuvo durante todo el día. Además, los lunáticos -tal y como denominó el Ayuntamiento chicharrero a todos los que acudieron al evento- del Plenilunio estuvieron acompañados por los seguidores del Huesca, que después de ver a su equipo ganar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, pasearon por las céntricas calles de Santa Cruz de Tenerife, sorprendidos por las diversas actividades que se sucedieron durante toda la jornada.

El Mercado Nuestra Señora de África celebró con éxito esta edición de Plenilunio pasada por agua. Cientos de pequeñas mesas llenaron los rincones de la recova desde las siete de la tarde, cuando la música más variada comenzó sonar. La zona de pescadería, en la planta baja del edificio, se ha convertido en un punto de reunión obligado en los últimos tiempos y ayer mantuvo esa tendencia y se llenó de lunáticos que disfrutar del mejor marisco y pescado de la Isla.

Elena de Vera llegó ayer desde la zapatería lagunera Víctor Núñez para ofrecer calzados y tocados en el mercado rosa de la plaza del Príncipe. A pesar de la lluvia, la lagunera destacó las ventas que había realizado a lo largo de todo el día y agradeció que los aguaceros no estuvieran acompañados de frío y viento. "A pesar del mal tiempo, yo hoy he vendido más que en feria parecidas organizadas en Las Palmas de Gran Canaria donde había mejor tiempo".

De este modo, aunque las actuaciones al aire libre quedaron suspendidas, la música siguió sonando en los escenarios y acompañó a los curiosos que visitaron los mercadillos ubicados a lo largo de toda la ciudad. Como no podía ser de otra forma, los dulces artesanales de Vilaflor no faltaron en la cita de ayer. Virginia Pérez fue una de las dependientas que ofreció a vecinos y turistas un trocito de la tradición gastronómica isleña y aseguró que, "tras la Navidad, nuestros compradores ya nos estaban esperando, por lo que las ventas están siendo muy buenas". "Somos afortunados porque no hemos notado el descenso de compradores por la lluvia", indicó la empleada, quien sentenció que "estas actividades deberían celebrase todas las semanas, y sobre todo para los niños, porque ellos arrastran además a sus padres y abuelos".

Sin ninguna duda, los más pequeños de la casa fueron los grandes protagonistas de la jornada porque las actividades destinadas a ellos se mantuvieron a lo largo de toda la jornada bajo las carpas instaladas en diferentes puntos. La alameda del Duque de Santa Elena fue una de las zonas más animadas. Allí se dieron cita Noelia Armas y sus cuñados con los más pequeños de la familia. "Somos de la capital y aprovechamos que había actividades para los niños para quedar todos juntos", explicó esta vecina de Santa Cruz de Tenerife, quien destacó que, "a pesar del tiempo, estamos contentos porque nos hemos encontrado muchas actividades. Básicamente, hemos venido por ellos y se lo están pasando genial".

Plenilunio también sirvió para aprender nuevos juegos y disciplinas. Es el caso del lagunero Gael González quien, con tan solo 6 años, ayer tuvo la oportunidad de hacerse hasta tres pulseras y comenzó a jugar al ajedrez en una de las carpas. Su padre, Ramón González, reconoció que el tiempo no acompañaba y deslució un poco la jornada pero afirmó que "siempre va a haber una excusa para quedarse en casa, así que lo que tiene que hacer la gente es salir porque hay muy buen ambiente".

Los centros culturales también tuvieron su espacio en la jornada. El Círculo de Bellas Artes recibió a diversos vecinos que se cobijaron de la lluvia en este espacio, donde se pudo disfrutar de la exposición La gráfica de coser. Diez años del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife y de la obra de teatro El secreto del Padre Cito.

Por su parte, la Casa del Carnaval organizó juegos y visitas guiadas a lo largo de todo el día. Todos los que llegaron a este espacio recibieron de regalo una pulsera y los menores que participaron en las actividades recibieron, además, diferentes productos promocionales. De este modo, los curiosos que acudieron a las rutas dentro de este recinto disfrutaron de la fantasía ganadora del Carnaval 2017 y los guías contaron los secretos que se esconden detrás de la Gala de elección de la Reina del Carnaval, de la que ha llegado a ser jurado hasta César Manrique.

La inauguración de la jornada de Plenilunio tuvo lugar por la mañana. En ella, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que "hemos puesto todo lo mejor para ofrecerles a Santa Cruz de Tenerife y a la Isla al completo más de un centenar de actividades con escenarios desde el museos de Almeyda hasta el Palmétum, desde el parque García Sanabria hasta plaza de España". Aunque el regidor nacionalista era consciente de que existía la posibilidad de lluvias durante toda la jornada, destacó el trabajo realizado por todo el equipo y afirmó que "queremos una ciudad animada, donde las familias disfruten al máximo. Y por eso casi todas las actividades de esta edición están pensadas para que los jóvenes y los niños sean los protagonistas". Por último, agradeció a los comercios la colaboración puesto que el objetivo de la Administración pública y de ellos es el mismo: "Favorecer la economía de la ciudad".

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, destacó las dos jornadas en las que se prolongará Plenilunio en esta ocasión. Asimismo, hizo hincapié en la posibilidad que da esta actividad comercial y cultural para conocer la ciudad y animó a todos los asistentes a trasladarse hasta Santa Cruz de Tenerife en transporte público.

Por último, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció el esfuerzo de todas las personas que participaron en la organización del evento y felicitó "al comercio por implicarse en esta actividad para ofrecer una experiencia inolvidable para todos". Asimismo, el presidente nacionalista destacó que la actividad desarrollada en Santa Cruz de Tenerife "es un ejemplo para todas las ciudades de canarias y se ha convertido ya en una cita obligada".

El primer Plenilunio del año contó, además, con la novedad de la participación de la asociación de comerciantes Zona Centro, que organizaron un sorteo cuyos ganadores se darán a conocer hoy. "La intención es que los comerciantes formaran parte de Plenilunio porque esta actividad tiene ya casi la misma importancia que el Carnaval de Día", explicaron los representantes de la asociación. De este modo, más de un centenar de empresas se inscribieron para participar en este sorteo que llenará de regalos a los vecinos más compradores.

Pero los lunáticos tienen hoy una nueva oportunidad de disfrutar de la dinamización de Santa Cruz de Tenerife. Los mercadillos gastronómicos y de tendencias y las actuaciones musicales del parque García Sanabria y las actividades infantiles en la glorieta Patricio Estévanez serán las protagonistas de este domingo.