Alonso resalta la ayuda del Cabildo para esclarecer el desfalco del Recinto Ferial

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, destacó ayer la colaboración de la Institución insular con la investigación judicial para esclarecer el presunto desfalco en el Recinto Ferial. Según un informe realizado por un perito judicial, el agujero económico provocado en esta sociedad dependiente de la Corporación podría superar los 600.000 euros.

Fue el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife quien solicitó a una auditoría que evaluara el presunto delito de malversación de caudales públicos cometido supuestamente por Ignacio Castillo Melo, el exjefe de Administración y Contabilidad.

Pero, según el mandatario, "la pericial es la que hemos desarrollado nosotros y se ha aportado como prueba". " No puede sorprender algo que ha sido impulsado por el Recinto Ferial", dijo. Un primer análisis cifró en 124.500 euros el supuesto desfalco y, posteriormente, la Institución encargó una segunda auditoría que nunca ha trascendido.

Alonso afirmó que "colaboramos con la justicia, aportamos prueba y será la justicia que terminará de decidir", comentó en una entrevista concedida a Cope Canarias y recogida por Europa Press.

Dijo también que "se están sumando cosas que no se tienen que sumar" en algunas informaciones periodísticas porque "hay pagarés que no tienen que ver con el desfalco, sino que estuvieron sin cobrar a clientes, y ese tipo de situación no está vinculada al robo". El informe pericial puntualiza que de los 605.403 euros, hay 128.770 euros de pagarés que, "posiblemente", estarían pendientes de cobro, por lo que ante la duda los suma a los 476.633 euros "evidentes según las pruebas".