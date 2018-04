El PP exige a Carlos Alonso que responda por el presunto desfalco del Recinto Ferial

El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Sebastián Ledesma, ha exigido al presidente de la Corporación, Carlos Alonso, que "responda políticamente por el presunto desfalco que se ha producido en el Recinto Ferial y que cada día que pasa adquiere mayor magnitud, hasta el punto de que según hemos conocido por informaciones de prensa ya se cifra en 600.000 euros", lo que quintuplica la cifra (124.000 euros) por la que el entonces gerente de la institución ferial decidió llevar el caso a la Fiscalía y fue cesado de su cargo.

"Carlos Alonso tiene que dar la cara ante esta situación en lugar de seguir escondiendo la cabeza como lo viene haciendo, porque lo que se está demostrando es que en algunas de las empresas públicas del Cabildo, caso del Recinto Ferial o de Simpromi, donde el desfalco alcanzo los 1,6 milones de euros, el descontrol ha sido total y absoluto y la máxima responsabilidad de tal situación y del perjuicio que ello conlleva para los tinerfeños es suya", dijo Ledesma.

Ledesma subrayó que la preocupación de su grupo por las pérdidas patrimoniales de las empresas y entes públicos del Cabildo, ya sea a causa de desfalcos o de la mala gestión, ha sido constante a lo largo del mandato "ya que esto se ha convertido en un problema de primera magnitud en el Cabildo de Tenerife porque, al margen de lo que se va por desfalcos, hay un déficit acumulado de por lo menos 15 millones de euros en 11 de las 56 empresas en las que participa total o parcialmente el Cabildo". El popular apostilló al respecto que "lo que se va por estas alcantarillas se esfuma y al Cabildo no le queda más remedio que restarlo de la capacidad de inversión al servicio de las necesidades de los tinerfeños".

"La preocupación que hace un año expresaba nuestro grupo a través de una pregunta ante la Comisión de Presidencia por el sobredimensionamiento del sector público del Cabildo y mala gestión de algunas de sus empresas y entes públicos se ve ahora agravada por el caso del Recinto Ferial, donde es obvio que han fallado todos los controles durante años - permitiendo incluso situaciones tan chuscas como la destrucción de los discos duros con la información contable anterior a 2011- y que ha terminado saliendo a la luz pública no porque nadie del Cabildo lo descubriera en el curso de una inspección rutinaria o extraordinaria, sino porque se jubiló el presunto implicado y tuvo que entregar los papeles", dijo Ledesma. "De lo contrario", resaltó, "podría estar continuando tranquilamente esta sangría de las arcas públicas, imposible ya de cuantificar hasta sus últimas consecuencias tras la destrucción de los discos duros, sin que nadie se hubiera percatado de ello".

Sebastián Ledesma resaltó que "en estas condiciones no tiene sentido para los tinerfeños que el Cabildo continúe con tal entramado empresarial a sus espaldas, ya que es incapaz de establecer los controles necesarios para que el dinero público no se volatilice en el bolsillo de algún desalmado y ni siquiera está avalado por una gestión eficaz que evite las pérdidas anuales que las arcas insulares vienen soportando año tras año".

El portavoz popular advirtió finalmente al presidente del Cabildo de Tenerife que su grupo no permitirá "que siga practicando la política del avestruz" y le pidió "que se ponga manos a la obra, esta vez de verdad, para retirar a la corporación de la mayoría de las empresas y entidades públicas en las que participa con un fracaso en la gestión más que evidente y refuerce los controles necesarios para que casos como el del Recinto Ferial o Simpromi no se puedan volver a producir". "Si no es capaz de ello, lo que debería hacer es presentar su dimisión y, si no lo hace, se la pediremos nosotros formalmente", finalizó Ledesma.