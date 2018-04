El Ayuntamiento adjudica la revisión de su PGO

El Ayuntamiento de Arona ha iniciado el proceso para poner fin a 25 años de incertidumbre urbanística con la adjudicación provisional del contrato para la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, que data de 1993, un período durante el que el municipio ha más que multiplicado por dos su población, hasta superar los 95.000 habitantes, y, por tanto, sus necesidades urbanísticas en materia de infraestructuras, dotaciones, servicios y espacios públicos.

La falta de un planeamiento acorde con la actual realidad del municipio, después de más de dos décadas, ha sido uno de los principales problemas de Arona en los últimos años, después de que los dos intentos de revisar el planeamiento vigente, realizados en 2006 y en 2011, resultaran infructuosos al ser anulados por la Justicia por importantes fallos en su tramitación. Esta situación ha sido la causante del estancamiento, los problemas urbanísticos de los vecinos y el bloqueo económico, que se llevó por delante su importante desarrollo y la modernización de Arona.

Precisamente, el alcalde de Arona, José Julián Mena, ha recordado, al término de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado provisionalmente la adjudicación de la redacción del nuevo Plan General, que "sin duda alguna, estamos ante el hito más relevante del actual mandato. Se trata de un asunto que ha sido un importante lastre para el futuro de Arona, para miles de vecinos y para numerosos proyectos empresariales que deseaban invertir en nuestro municipio. Por eso prometimos que lo abordaríamos al llegar al gobierno municipal. Después de casi tres años de intenso trabajo por parte del área de Urbanismo –que dirige el concejal Luis García- para sacar a concurso el nuevo planeamiento, podemos decir, que Arona avanza sin ningún género de dudas, un avance en el que no cabe vuelta atrás", ha agregado.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona ha adjudicado de manera provisional el contrato para la revisión del Plan General de Ordenación de 1993 con un presupuesto de 909.500 euros y un plazo de ejecución que no podrá superar los 16 meses.

Mena ha asegurado que "este documento va a definir lo que será la Arona del siglo XXI, una Arona que, sobre todo, será la que sus vecinos quieran, que evitará errores del pasado y que dará paso a un municipio basado en la sostenibilidad y en las infraestructuras y espacios públicos que mejoren la calidad de vida de los vecinos. La revisión del Plan General debe hacernos sentir profundamente orgullosos", ha añadido.

El alcalde ha recordado que la adjudicación de la revisión del Plan General se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento haya logrado desbloquear la situación de parálisis absoluta en la que se encontraba el Plan Parcial de El Mojón, donde se sitúa la bolsa de suelo urbano más estratégico e importante de Canarias y sobre la que ya se puede iniciar, tanto la concesión de licencias, como la ejecución de dos grandes espacios verdes públicos, así como la de otros proyectos en otros suelos culturales, deportivos o socio-comerciales.

"El constante trabajo desde el inicio del mandato, el serio compromiso por buscar la mejor solución técnica, el exigir la máxima rigurosidad jurídica para la solución de este ámbito de suelo, fueron exigencias irrenunciables de este equipo de gobierno, junto con la importante coordinación y colaboración con la Junta de Compensación del Plan Parcial, lo que nos ha dado en apenas unos días dos grandes noticias: la adjudicación de la revisión del PGO y el desbloqueo del Plan Parcial de El Mojón después de más de 20 años, lo que va a permitir a Arona recibir importantes inversiones privadas, incorporar nuevo suelo público, generar una mayor dinámica económica y dar la posibilidad de crear un número relevante de puestos de trabajo", ha agregado.

Por su parte, Luis García ha explicado que "la anulación por sentencia del Plan General de 2011 tuvo como efecto inmediato y obvio la vuelta a la vigencia del documento anterior, es decir, el planeamiento de 1993. Este retroceso conllevó consecuencias, no solo urbanísticas, sino también económicas y sociales. Los PGO –ha agregado- no solo definen la ordenación urbanística de un municipio, sino que es el documento en el que se establecen las reglas que garantizan un desarrollo territorial sostenible para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. Dicho esto, no es difícil entender por qué la suspensión del PGO de 2011 supuso un varapalo importante para Arona, ya que el de 1993 se basaba en un modelo urbanístico agotado y medioambientalmente insostenible".

El responsable municipal de Urbanismo ha asegurado que "con la revisión del PGO de 1993 pretendemos disponer lo antes posible de un documento normativo que, por un lado, sea la voluntad de las aspiraciones de los vecinos de Arona y, por otro lado, permita un desarrollo armonizado y sostenible basado en el equilibrio social, económico y ambiental, ajustado a las necesidades de nuestro territorio municipal".

García ha añadido que "la vuelta al texto de 1993 supuso casi la parálisis del crecimiento municipal que hemos intentado paliar en estos tres últimos años con mucho trabajo, ingenio, colaboración y cambios estructurales para que la parálisis no fuera absoluta y permitiera inversiones garantizando la máxima seguridad jurídica, con el objetivo de que no supusiera una losa imposible de mover".

Luis García ha explicado que "con la revisión del Plan General queremos dotar al municipio de suelo que garantice un crecimiento equilibrado al sector primario, al industrial y al terciario, pero, sobre todo, garantizando importantes suelos a infraestructuras y dotaciones –sanitarias, asistenciales, culturales, deportivas o educativas-, que son la gran carencia de Arona en la actualidad.

"La ciudad que necesitamos debe ser, en primer lugar, altamente participativa, para procurar que sea inclusiva, asequible, accesible y equitativa. Económicamente pujante, regenerativa y resiliente, segura, saludable, que mejore las comunicaciones y que sea altamente sostenible ambientalmente. Todo esto lo conseguiremos con una gestión colectiva del desarrollo, fomentando el sentido del sitio para lograr un territorio cohesionado", ha agregado el responsable de Urbanismo.