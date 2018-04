El verano inunda la pasarela de Tenerife

Los bikinis, bañadores, pareos y complementos trajeron este viernes 13 de abril el verano a las pasarelas de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife que celebró su primera jornada de desfiles. Con propuestas frescas ideales para le época estival que se acerca, varios diseñadores de dentro y fuera del Archipiélago mostraron sus colecciones en este evento, que convierte a Santa Cruz en la capital de la moda de Canarias durante estos días.

Un nutrido grupo de espectadores se trasladaron hasta el Recinto para tratar de captar todas las claves necesarias para tener la mejor imagen y lucir las últimas tendencias durante los meses de verano.

Los desfiles arrancaron a las 12:00 horas en la pasarela Invernadero, que acogió un desfile de trajes de baño masculinos y femeninos. En ella participaron firmas adscritas al programa Emprende Moda Tenerife.

La primera en mostrar sus colecciones fue Arena Negra, que presentó diseños de moda baño masculina. Inspiradas en el lejano oeste, en el Amazonas, las zonas tropicales o en los dibujos y cenefas utilizadas por los Masais. Varios deportistas cambiaron este viernes el terrero de lucha canaria por la pasarela para lucir los diseños de esta marca.

La siguiente fue Bea de la Rosa que mostró su colección Gamificación textil, que se centra en los elementos de los videojuegos para estas creaciones.

La marca Pendetiera mostró sobre la pasarela las tres microcolecciones Volátil, Por amor al arte y We can do it, que tienen al color y la mujer como grandes protagonistas.

Adosmanos, firma especializada en moda sport femenina, presentó su nueva colección. La obra de la artista Elena de Hado´s utiliza estampados florales sutiles para que la mujer no pierda el estilo practicando deporte.

Los asistentes pudieron disfrutar después de la colección Ensuéñame de la firma Mas Q Puntas. En ella las prendas sport se llenan de un aire urbano inspirado en Estados Unidos, especialmente en las calles de Nueva York.

Las maravillas vegetales del mundo inspiran la siguiente colección del desfile, de la marca Hammehoj Design. Tonalidades empolvadas, naturales y corales visten los pies de frescor y libertad para el hombre y la mujer.

La moda masculina cerró también el desfile de la mano de la marca Lava y su colección 2018 Vizarón. Los deportistas del club Echeyde de Tenerife de Waterpolo fueron los encargados de lucir prendas de baño divertidas en las que la flora y fauna canaria tiene un gran protagonismo.

Una hora después comenzaban en la pasarela de la Caja Negra nuevos desfiles centrados en la moda femenina. Firmas de Tenerife junto a otras marcas invitadas presentaron sus colecciones prêt-à-porter y de fiesta ante el público que se acercó a disfrutar de sus creaciones.

La encargada de inaugurar esta pasarela fue la firma Lucía de Su. La colección titulada Nzuri se inspira en el continente africano y en sus telas como medio de comunicación de la mujer. Faldas lápiz, capas, vestidos rectos, pantalones culotte o palazzo en colores vibrantes y repletos de fuerza.

Tribal boho chic es la nueva colección de la diseñadora lanzaroteña María Cao. Glamour casual, exotismo contemporáneo y nueva artesanía que se inspira en el arte callejero, los grafittis y los dibujos hand print para construir prendas que hacen un guiño al urban street style. Fusión de texturas y superposiciones donde gasas, gamuzas, pieles troqueladas, neoprenos y encajes se maridan con plumas, bordados y estampados. Tonos neutros que recuerdan el atardecer.

La pasarela también mostró El viaje, la nueva colección de la diseñadora palmera Paloma Suárez. En ella hace un recorrido por vivencias personales en la que destacan los tejidos brillantes, los volúmenes y colores ácidos.



Tendencias

Los desfiles de moda se reanudaron por la tarde en el Recinto Ferial, que acoge hasta el domingo 15 de abril la Feria Internacional de la Moda de Tenerife.

La pasarela de Caja Negra tenía previsto acoger desde las 17:00 horas la presentación de las colecciones de fiesta de las firmas Juan Roga y Ogadenia. A partir de las 19:30, las firmas Leo Martínez y Amarca.

En la pasarela Invernadero el siguiente desfile se celebró a las 18:00 horas, que estuvo centrado en colecciones de complementos y de moda para mujer. Sobre la pasarela desfilaron los modelos mostrando las creaciones de las firmas: Bea Laynez, Artaps, Arquímedes Llorens, Abissi, Nathalie Leturq, Anamaya Design, Aloutte y Mado Vigarok.

Los desfiles de firmas y marcas canarias e invitadas continúan este sábado 14 de abril en la penúltima jornada de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife, que estará dedicada a la moda baño para mujer, hombre y niño, así como las colecciones de hombre y mujer fiesta, en la pasarela de la Caja Negra; y a los complementos, la artesanía y la moda para hombre y mujer en la pasarela Invernadero.