El Cabildo de Tenerife "anuló" la petición al Gobierno Central de los dos hidroaviones

Las autoridades quisieron evitar la polémica con respecto a la posible ubicación permanente de un hidroavión en Canarias, que volvió a reavivarse durante los días del incendio. De hecho, los dos vehículos anfibios que se solicitaron el lunes por la tarde (en torno a las 17:00 horas, según señaló el subdelegado del Gobierno en Tenerife, Guillermo Díaz-Guerra) no pudieron salir hacia Tenerife el martes debido al mal tiempo en el aeródromo de Torrejón de Ardoz, terminando el Cabildo de Tenerife por informar poco antes del mediodía al Estado que no era necesario desplazarlos "porque no iba a ser preciso su trabajo en los próximos días", apunto el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció que "la administración del Estado colaboró y, desde el primer momento, ofreció los hidroaviones" a través de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina. Pese a ello, y ante los problemas meteorológicos que impideron su desplazamiento, "se duplicaron los esfuerzos personales y la dirección utilizó los medios aéreos que tenía a su disposición y lo ha hecho bien", por lo que Clavijo optó por "alejarnos ahora de polémicas. Todos los medios que se puedan tener serán pocos, pero hay que tener una buena asignación de los recursos". Incidiendo en ese aspecto, el presidente regional consideró que "el introducir más recursos no necesariamente hubiese sido más eficaz, sino tal vez hubiera sido hasta peor", concluyendo que "toda la coordinación ha contado con los medios justos y necesarios para tener una intervención afortunada y feliz".