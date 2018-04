MetroTenerife 'vende' su modelo de transporte en Sudamérica

MetroTenerife, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, ha empezado a sondear diversas licitaciones de servicios en países de Sudamérica dentro de su estrategia para internacionalizar la compañía, en línea con los objetivos marcados por la corporación para la economía insular.

El gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz, señala que en la empresa están "firmemente decididos" a seguir con esta actividad que permite diversificar la actividad y "vender" el know-how acumulado y que los técnicos locales ganen en experiencia.

Afirma que en el mercado internacional compiten con multinacionales de ingeniería que principalmente buscan operar líneas, y por ello, MetroTenerife se ha orientado al asesoramiento previo, donde "hay más posibilidades de éxito".

En esa línea, Muñoz detalla, por ejemplo, el contrato de consultoría abierto hace más de tres años con la Autoridad del Transporte de Jerusalén, donde han participado en el asesoramiento de la línea de metro ligero y la construcción de la segunda línea. "Es un contrato abierto en función de las necesidades y nos pagan bastante bien", señala.

Además, recientemente han firmado otro contrato de asesoramiento con la Junta de Cádiz, a través de la Unión Temporal de Empresas formada por Metrotenerife y GPO (2iT) y por importe de un millón de euros, para la puesta en marcha de un tram-tren que conectará Cádiz con Chiclana.

El contrato de asistencia -que forma parte de una segunda fase- comprende el asesoramiento para poner en marcha el tranvía, la formación de los empleados, la documentación técnica y la organización de la llamada "marcha en blanco". Debido a este contrato, dos técnicos de Metrotenerife pasarán varios meses a Cádiz para dirigir el proceso.

Muñoz asegura que el asesoramiento técnico es un "pequeño nicho de mercado" y la compañía empieza a ser "conocida" en el mercado internacional, a lo que ayuda también su cargo de vicepresidente del Comité de Metros Ligeros de la UITP (Unión Internacional de Transporte Público).

"Este es un sector acotado y conocido y como estamos presentes en organismo internacionales pues nos enteramos de lo que está pasando y cuando surgen oportunidades intentamos postularnos", comenta.

Además, resalta que las licitaciones "no son como una lotería" pero sí obligan a presentarse a muchos concursos para lograr una tasa de éxito más o menos interesante, de al menos una adjudicación por cada diez participaciones.

Esta política de internacionalización supone un "esfuerzo" para la compañía porque recarga su actividad ordinaria, detalla, pero al mismo tiempo "es una gratificación ver como aprecian en el exterior a gente de Tenerife".

En ese sentido, apunta que la plantilla está "muy ilusionada" con este proceso porque los proyectos nuevos "son un incentivo" y permite a la compañía "estar a la última" en todas las novedades del sector.

Con todo, reconoce que los contratos externos "ayudan" a la cuenta de resultados de la empresa -el año pasado cerró con beneficios de 470.000 euros- pero "no son determinantes", ya que la empresa es "sostenible" aunque no tuviera actividad exterior. "No es una cuestión de supervivencia", concluye.