El incendio se da por perimetrado pero aún no estabilizado en su totalidad

El incendio se da por perimetrado pero aún no estabilizado en su totalidad

El incendio que afecta a las cumbres del municipio de Granadilla desde la noche del pasado domingo, y que ya ha calcinado unas 350 hectáreas de matorral y pino, continúa sin estar controlado ni estabilizado en su totalidad, si bien los esfuerzos de los operativos desplegados en la zona lograron perimetrarlo a lo largo de la jornada de ayer.

Desde primeras horas de la mañana, y tras una noche en la que 115 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) continuaron los trabajos para controlar el perímetro del incendio, la coordinación de los medios terrestres y de los cuatro helicópteros del Gobierno de Canarias permitían dar por controlado en las primeras horas del día el flanco oeste del incendio, el que limitaba con el municipio de Vilaflor. Sin embargo, el fuerte viento que reinó durante la noche, la difícil orografía del terreno (con pendientes que en algunos tramos llegaban a ser del 40%) y la nubosidad, que obligó a parar el trabajo de los helicópteros durante tramos del día, dificultaban las labores en la zona noreste.

Un perímetro de 9'8 kilómetros

Con todo, la disminución del viento durante la jornada y el denodado trabajo de los efectivos terrestres, especialmente en aquellas zonas en las que, por lo escarpado del terreno, no podían acceder las cubas de agua, posibilitaron la mejora en los trabajos del frente este, que continúa siendo el centro de las preocupaciones y focaliza la mayor parte de los esfuerzos, al lograr que el fuego no atravesara el Barranco del Río y, por tanto, no se acercara a ningún núcleo poblacional de Arico. Además, en las últimas horas de la tarde el operativo de extinción lograba acceder a todo el perímetro del incendio, que abarca en torno a 9'8 kilómetros.

Las autoridades lanzaron durante la jornada mensajes de moderado optimismo y, sobre todo, hicieron hincapié en pedir a la población que respetara los senderos que permanecían cortados, "no intentando acceder a ellos para hacer fotos o vídeos" y dejando "trabajar a los profesionales", en palabras de José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla. Además, se descartó también la cercanía del fuego a los núcleos granadilleros de Cruz de Tea y Las Vegas.

El operativo desplegado en la zona se verá reforzado hoy con un retén de relevo de la UME de Sevilla, que se sumará a los efectivos de las Brigadas Forestales de Tenerife y Gran Canaria, Guardia Civil y Policía Local de Granadilla. Desde el Cabildo de Tenerife se señala que la superficie total afectada, así como las causas del incendio, no podrán concretarse hasta que no se dé por extinguido, circunstancia que se confía en alcanzar en los próximos días, y el personal especializado determine cuál fue su origen, aunque las hipótesis iniciales apuntan a una negligencia.