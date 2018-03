El Ayuntamiento multará con hasta 3.000 euros el mal uso del estiércol

Los Realejos multará con hasta 3.000 euros el uso indebido del estiércol en terrenos agrícolas. El alcalde del municipio, Manuel Domínguez, anuncia que esta semana ya ha sido publicada la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del Transporte, Utilización, Depósito y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero, lo que viene a cumplir con "la necesidad que se nos había planteado de disponer de una normativa frente a la incorrecta utilización del estiércol en terrenos de cultivo por parte de algunos agricultores".

La ordenanza tiene por objeto la regulación del almacenamiento, transporte, depósito, vertido y distribución en suelo rústico de los residuos procedentes de origen ganadero (gallinas y cerdos), excluidos los generados en corrales domésticos, con el fin de reducir al máximo las molestias medioambientales que dichas actividades puedan ocasionar. Así, las infracciones ase clasifican en leves, graves y muy graves, en función de su naturaleza o reiteración. En cuanto al régimen sancionador, las multas que se deriven del incumplimiento de esta ordenanza pueden variar, dependiendo del tipo de infracción, desde los 750 hasta los 3.000 euros.

El edil realejero insiste en que "nuestra apuesta por la agricultura y el desarrollo rural está fuera de toda duda, tal y como hemos venido manifestando y demostrando con hechos, facilitación y ayudas al sector, pero hemos de garantizar al mismo tiempo la correcta convivencia vecinal y se estaban dando situaciones indeseables de un uso indebido del estiércol que se traducía en insalubridad, presencia de plagas, entre otras consecuencias".

El concejal de Desarrollo Rural, Alexis Hernández, aclara que "esta medida no surge ante la necesidad de erradicar, ni mucho menos, el uso de los fertilizantes naturales, sino al contrario, favoreciendo su uso, que se haga de una manera regulada, con su debido tratamiento, evitando por ejemplo los malos olores al medio ambiente u otras molestias que se puedan generar a vecinos de zonas colindantes". Según Hernández, "los casos más críticos detectados han tenido que ver con el tipo de estiércol de gallinaza, cuando no estaba debidamente tratado, su apilado era incorrecto y no se procedía a medidas preventivas como humedecer los propios terrenos".

Preocupado por esta situación, y ante una falta de regulación más explícita al respecto desde administraciones superiores, el Gobierno realejero impulsó la redacción de una nueva Ordenanza Reguladora del Transporte, Utilización y Vertido de Fertilizantes de Origen Animal a nivel municipal, teniendo en cuenta algunas normas superiores existentes, pero no tan definitorias, como lo dispuesto en el artículo 153 del Decreto Legislativo Territorial 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que obliga a los propietarios de terrenos a mantenerlos en condiciones de salubridad.

El alcalde de Los Realejos recuerda que "para dar a luz esta ordenanza municipal, el equipo de gobierno tomó la decisión de contactar con diferentes asociaciones agrarias para que el texto final llevado a pleno meses atrás y hoy aprobado definitivamente haya resultado del consenso con los distintos colectivos del sector como Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag), Asociación de La Papa Bonita, Plataforma Agrícola Libre de Canarias (Palca), Unión de Pequeños Agricultores (UPA), entre otras".

El vertido de residuos, estiércol o fertilizantes procedentes de fuentes de origen ganadero, podrá efectuarse con sujeción a algunas reglas como única y exclusivamente en fincas rústicas o debidamente tratado (secado y/o previamente fermentado).