La revolución de los abuelos

"¡Jubilado, si no luchas, nadie te escucha!". Así lo gritaban, megáfono en mano, a la cabeza de la multitudinaria manifestación. Y miles de jubilados, y también de trabajadores y de jóvenes estudiantes, se apuntaron sin dudarlo a la particular lucha convocada por la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife. Una lucha en forma de recorrido entre las plazas Weyler y del Príncipe que se barruntaba histórica desde media hora antes de que echara a andar en pleno corazón de Santa Cruz, cuando ya eran varios los miles de ciudadanos que dejaban claro que también querían formar parte de una singular revolución de los abuelos que tiene tanto de reivindicación presente, la de unas prestaciones públicas dignas, como futura, la de garantizar el sistema público para sus hijos y nietos. Hubo que aguardar a que concluyera el paso de todos los manifestantes -cuando la cabecera de la marcha doblaba la esquina de la calle El Pilar para bajar a la plaza del Príncipe la retaguardia todavía no había salido de Weyler- para que las cifras confirmaran lo evidente: la convocatoria era un éxito. La Delegación del Gobierno calculó alrededor de 10.000 personas; la organización, algunas miles más. En cualquier caso, la capital tinerfeña, en un clima tan reivindicativo como tranquilo, fue una de las 150 ciudades de toda España que celebraron manifestaciones que más alto y claro pidió volver a la revalorización de las pensiones con arreglo a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). "¡Qué barbaridad, qué barbaridad; nos roban las pensiones y la dignidad!", gritaban a coro mientras, de cerca, el mensaje denotaba la pesadumbre que subyace en la multitud: "No se puede vivir con 600 euros al mes".

Las aproximadamente 10.000 personas que desfilaron por el centro de Santa Cruz fueron unas 5.600 más de las que lo hicieron en la capital vecina, Las Palmas de Gran Canaria, lo que da idea de la magnitud del número. Un número en consonancia con la particular situación de los pensionistas de la Isla y, en general, de la Comunidad Autónoma. No en vano, el Archipiélago es la región de todo el país con la mayor tasa de beneficiarios de prestaciones públicas -tanto de prestaciones contributivas como de no contributivas- bajo el umbral de la pobreza, es decir, con ingresos anuales inferiores a 8.200 euros, que es la línea roja que marca, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el estar o no en situación de pobreza. De modo que con más de 152.000 perceptores en toda Canarias en tan delicada situación, la de sobrevivir con menos de 22,5 euros al día para pagar la alimentación, la ropa, los suministros y demás, los principales blancos de las críticas no tardaron en mencionarse a voz en grito: "Mariano [Rajoy] Corleone nos roba las pensiones".

Con todo, no fue el del presidente del Gobierno el rostro que más apareció en las pancartas de los manifestantes. Ahí le ganó la singular partida el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Ninguno de los dos era una sorpresa, ni mucho menos, como tampoco lo eran las alusiones al Partido Popular (PP) o a Ciudadanos, aunque sí resultaba más sorprendente descubrir que la cara del expresidente del Gobierno Felipe González estaba presente en algunos carteles, mientras que no era fácil encontrar la de su correligionario socialista José Luis Rodríguez Zapatero -si es que estuvo en alguno-, que inició en 2011 la política de congelación de pensiones que después continuaría Rajoy. Sea como sea, si señalar al culpable o los culpables era también un motivo de protesta, desde luego no era el principal de los motivos, lo que quedaba reservado para la denuncia de lo que la mayoría calificaba de "vergüenza": el aumento de las pagas en un 0,25%. "Es una vergüenza que encima nos intenten engañar diciendo que nos suben las pensiones... ¿Que nos las suben...? ¿Cuánto? ¿Ese 0,25%? Es una falta de respeto, una familia no puede vivir con 500 o 600 euros", resumía la indignación Fátima González Martín.

El vicepresidente de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, Luis Pérez Serichol, mostraba al finalizar la marcha en la plaza del Príncipe -abarrotada por miles de manifestantes que permanecieron casi una hora sosteniendo las reivindicaciones- su satisfacción por el éxito de la convocatoria y su pesadumbre e indignación por la situación de las pensiones públicas, en especial en las Islas. "Creo que esto es una gran demostración de que la sociedad está harta de recortes, harta de inseguridad y harta de incertidumbre, y parece que hemos dicho hasta aquí hemos llegado", enfatizó el representante de la organización, que hizo hincapié en que buena parte del futuro de las pensiones pasa por la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP.

A juicio de Serichol, la precarización del empleo y la consecuente caída de las cotizaciones sociales del trabajador se combinan con el endurecimiento de las condiciones de la jubilación para dar lugar a dos factores que, en el futuro, desembocarán en que muchos de los hoy jóvenes tendrán que conformarse con las más bajas pensiones no contributivas, de ahí la necesidad, apuntó, del éxito de manifestaciones como la de ayer. "Los pensionistas ya no nos vamos a conformar con migajas", sentenció.

Y si la convocatoria en Santa Cruz fue un éxito, lo cierto es que a tenor de las cifras lo fueron también en las restantes grandes ciudades del país. De la lluviosa Madrid a la fría Santander pasando por Pamplona, decenas de miles de ciudadanos secundaron una jornada histórica promovida por las organizaciones civiles y apoyada también por los sindicatos. Solamente en la capital de España fueron cerca de 50.000 los manifestantes, muchos de los cuales terminaron concentrándose frente a la sede del Congreso de los Diputados. Como en Tenerife, también en Madrid hubo ya voces por una huelga general.