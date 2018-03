El Rey impulsa el talento emprendedor de los jóvenes en su viaje a Tenerife

El Rey dio un impulso ayer al desarrollo del talento emprendedor de los jóvenes con su presencia en el acto de proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría Empresa, que se celebró en el Auditorio Adán Martín de la capital tinerfeña. El galardón recayó en esta novena edición en el ingeniero aeronáutico y empresario catalán José Miguel Bermúdez.

El Monarca llegó a Santa Cruz de Tenerife sobre las 11:30 de la mañana, aunque desde mucho antes todo estaba preparado para recibir a Felipe VI. Una vez en el Auditorio, el Rey, que acudió acompañado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, saludó a todas las autoridades públicas que se habían reunido para recibirle, entre las que se encontraban el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.

Después, mantuvo una audiencia con una delegación de la Conferencia Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), encabezada por su presidente, José Carlos Francisco, quien agradeció al Rey, en nombre de todos los empresarios, haber aceptado la invitación que le habían trasladado, entre otras cosas con motivo de los actos conmemorativos de su 40 aniversario.

Tras la reunión, el Monarca se trasladó a la sala donde desde la 9:00 de la mañana se estaba celebrando el reto I don't like Mondays. Ideas para mejorar la motivación laboral, en el que casi 200 jóvenes de la Isla trataban de proponer, por equipos, soluciones para impulsar la productividad y mejorar el ambiente en los lugares de trabajo.

Allí, don Felipe escuchó atentamente las diferentes propuestas de los equipos finalistas. Tras las exposiciones, el Monarca paseó entre los jóvenes para conocer el trabajo que habían realizado los participantes. Felipe VI accedió también a fotografiarse con ellos, por lo que en la jornada no faltaron los selfies y los saludos.

Poco después de las 12:30 daba comienzo el acto de proclamación del Premio de la Fundación Princesa de Girona, que estuvo presentado por el periodista Juan Carlos Ortega, y en el que también hubo tiempo para el humor.

Ortega explicó a su Majestad y a todos los que llenaron las butacas de la Sala de Cámara del Auditorio, que Santa Cruz de Tenerife ha sido una de las cinco ciudades elegidas por la Fundación para anunciar los ganadores de los premios que entregan cada año. La capital tinerfeña fue escogida para dar a conocer el reconocimiento en la categoría de Empresa después de que la institución conociera la estrategia Tenerife 2030 puesta en marcha por el Cabildo insular y con la que comparte sus principales objetivos.

El Rey se trasladó a Tenerife para presidir este acto, aunque no es habitual que el Monarca acuda a los anuncios de los ganadores. La Reina estuvo presente en Mérida en la proclamación de este galardón en la categoría de Artes y Letras, que recayó en la cantante Soleá Morente y el violonchelista Pablo Ferrández. El Rey afirmó, preguntado por el presentador, que doña Letizia había pasado un buen rato durante esta celebración.

También se ha dado a conocer ya el ganador en la categoría de Investigación Científica, que lograron la ingeniera química María Escudero y el químico Guillermo Mínguez.

Ayer se anunció que el investigador y empresario José Miguel Bermúdez se alza este año con el premio en la categoría de Empresa por "su trayectoria empresarial y de investigación liderando proyectos industriales de gran impacto social, vinculados con sectores altamente competitivos y con fuertes barreras de entrada".

Este ingeniero aeronáutico catalán lidera la empresa Bound4Blue, con la que pretende revolucionar el transporte marítimo usando el viento como propulsión complementaria a través de un innovador sistema de vela rígida.

Todavía quedan por conocer los premiados en la categoría social y la unidad de la Unión Europea reconocida por que haya destacado por sus proyectos centrados en la juventud, que se harán públicos el 21 de marzo en L'Hospitalet de Llobregat y el 11 de abril en Soria.

El Rey siempre está presente en la entrega de premios, ya que ostenta la presidencia de honor de la Fundación en nombre de su hija la Princesa Leonor, que se celebrará en junio en Girona.

Durante el acto de ayer, el público también pudo escoger al equipo ganador del reto para crear ideas para mejorar la motivación laboral. Finalmente la propuesta del grupo Be to Be Exchange, que se basaba el intercambio de trabajadores entre empresas con intereses comunes, fue elegida como ganadora. Los cuatro jóvenes que integran el equipo viajarán en junio a Girona para participar en un nuevo reto, en el que concursarán los equipos ganadores de las cinco ciudades de la gira de proclamación de los premios.

Tras la finalización del acto, el Rey se quedó al cóctel que la Fundación Princesa de Girona ofreció a los participantes de este acto. Después, según su agenda, el Monarca partió de nuevo hacia Madrid donde tenía otros actos programados.