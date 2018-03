Bocadillo de pata con dedicatoria

Si por algo destaca el bar Yazmina, en El Calero, es por sus afamados bocadillos de pata, un manjar en opinión de quienes lo han probado y vuelven a por otros. A la popularidad de su sabrosa pata asada, la excelente atención del personal y la rapidez en el servicio, se suman ahora, gracias a los comentarios de dos políticos tinerfeños en las redes sociales, los mensajes escritos en la platina con laque envuelve sus bocadillos.

Uno con el grito de guerra de los aficionados de la UD Las Palmas, Pío, pío, dedicado al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y otro, con el lema Yo amo La Laguna, para José Alberto Díaz, alcalde de este municipio tinerfeño. Una misma acción y dos reacciones. Así, Alonso publica en Instagram: "Vas al Yazmina en Telde a tomarte un bocadillo de pata y te dan este recado [ Pío, pío]", un comentario que denota, al parecer, que no le había gustado mucho. Subido hace tres días, cuenta con 154 likes y 15 comentarios.

Díaz, por su parte, se mostró encantado de su mensaje en la platina que envolvía su bocadillo el 3 de marzo, cuando lo subió en su cuenta de twitter. En ella, el alcalde lagunero escribe: "Esta mañana en Las Palmas desayuné en el Bar Yazmina un bocadillo de pata. Tuve una bonita sorpresa cuando al servirme el bocadillo veo que el camarero me había escrito un mensaje en el papel de aluminio: Yo amo La Laguna [un corazón con una flecha, símbolo del amor]. Hay pequeños detalles que te cambian el día. Gracias".

Ambas reseñas han conseguido que el Yazmina surgiera con fuerza entre los internautas y lo conviertan en foco de atención al menos por unos días, aunque en el local no entienden demasiado el revuelo montado e incluso muestran su preocupación por algo que no pasa de ser una broma, nada más. No es lo habitual que se escriban mensajes, salvo a amistades y personas de confianza. Así y todo, según uno de los empleados, un taxista les comentó que José Alberto Díaz se había quedado encantado con el detalle.

Y es que, como el bocadillo, cada uno lo saborea según su paladar y en estos dos casos, mientras uno de los políticos tinerfeños ha terminado encantado con la dedicatoria en el suyo, el otro no se lo ha tomado con tan buen ánimo. Sin ofensas ni insultos, los dos mensajes tienen su cosa, sobre todo por la originalidad y el papel usado.

Solo constata lo que desde hace años es casi un lema para quienes llegan o se van de Gran Canaria por el aeropuerto de Gando. "Si no vas al Yazmina es como si no hubieras estado en la Isla", una frase u otras con similar espíritu es popular dentro y fuera del municipio e incluso en la Península. La fama de este bar teldense tiene ya solera entre los políticos tinerfeños o parlamentarios regionales, sobre todo si llegan a Gran Canaria por el aeropuerto de Gando. Es proverbial cómo el 'boca a boca' siempre ha funcionado para atraer clientes.

De hecho, en un programa de Callejeros viajeros emitido por Cuatro, este bar entraba en una relación de los sitios gastronómicos de Gran Canaria que era de obligatoria visita y junto al ya cerrado bar Buenaventura, eran dos de los locales del municipio de Telde que estaban en esa lista de honor.