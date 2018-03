Una Isla saneada. El consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, asegura que el gran reto para Tenerife es conseguir que sus 31 municipios cumplan con las directrices de la Unión Europea en materia de tratamiento de aguas. Un objetivo al que aspira tener "cerca" en apenas tres años. Pero no son sus únicos desafíos. Para garantizar el suministro y el riego del campo isleños, Martínez apuesta por la desalación y la mejora de las instalaciones municipales, donde ser "pierden" millones de euros cada año. Martínez detalla que la Isla genera unos 64.000 millones de litros de aguas negras cada año, el equivalente al volumen de agua de 25.600 piscinas olímpicas.

¿Cómo soluciona la Isla su problema con las aguas negras?

La solución la tendremos que buscar entre todos, la sociedad y la clase política. Ya nos hemos puesto a ello, desde 2015 uno de los trabajos más importantes que hemos desarrollado son los diagnósticos en materia de saneamiento que han sido elaborados y entregados a los 31 municipios donde se hace una radiografía exacta de su situación en materia de saneamiento. De ese estudio ha salido la conclusión de que la Isla necesita un coste aproximado de mil millones de euros para ponerse al día.

¿De dónde se va a sacar ese dinero?

Por parte del Cabildo, el área de Cooperación va invertir 48 millones de euros en los 31 municipios, de los cuales nueve los aportan los ayuntamientos y 39 la Institución. Además, el CIATF tiene previsto gastarse en los próximos años en torno a 36 millones de euros y con las obras del convenio Canarias-Estado cuantificamos unos 120 millones de euros para depuración. Con esas cifras estamos en torno a 400 millones de euros, el resto de la inversión que queda es para la red de saneamiento. Para ello, tenemos que buscar entre Cabildo, Gobierno y los consistorios financiación para los municipios donde no hay red de alcantarillado e implantarla. Tenemos que acabar con la cultura del pozo negro.

¿Este es el principal reto?

Uno de los retos más importantes que tenemos en la Isla es aumentar la cantidad de agua que estamos vertiendo al mar para reutilizarla para la agricultura, es decir, convertir lo que hoy es un vertido en un recurso para el sector primario. En este sentido, las grandes depuradoras ya están planificadas y con los proyectos redactados. Falta la instalación del Oeste, que afecta a Santiago del Teide y Guía de Isora; el proyecto de Granadilla, que también está ya en exposición al público; y resolver tema medioambiental de la depuradora de Arona Este. Con todas estas instalaciones, junto con la de Santa Cruz, la del Valle de Güímar y la de la Isla Baja, tendremos solucionada la parte de depuración. Donde está el gran reto es en la red de saneamiento, hay muchos municipios de la Isla que adolecen de red de alcantarillado.

El verano pasado se creó una verdadera alarma con el tema de los vertidos...

Yo llevaba dos años denunciando esta situación y creyendo que era importante abordar este problema. Gracias a la repercusión de las cianobacterías llegó a la sociedad el problema de los vertidos del que hasta ahora nadie se había preocupado. Y eso ha hecho que todos le demos más importancia a estas cuestiones. Aunque ya ha quedado claro que nada tienen que ver las cianobacterías con los vertidos.

Hay quién dice que invertir en saneamiento no da votos...

A veces me preguntan porque hay esta carencia de redes en los municipios y es cierto, el saneamiento es una obra muy costosa desde el punto de vista económico pero también en la repercusión a los vecinos, y hasta ahora no se han preocupado por ello. Pero creo que las nuevas generaciones consideran que la protección del medio ambiente es una política más. Estamos en una etapa distinta y pido responsabilidad a los compañeros políticos ya que estamos en Europa para financiarnos pero también para cumplir sus normativas, y una de ella es en materia de agua.

Habla de los municipios pero también se ha criticado que el Cabildo invierta en otros tema como el Circuito del Motor antes que en saneamiento...

Ahora mismo estamos destinando el 120% de los esfuerzos humanos que tenemos a este asunto. De hecho, estamos exigiendo al Ministerio que, dentro del convenio que vayan a firmar con Canarias se tenga en cuenta a la empresa Acuaes. Necesitamos ayuda en que las dos depuradoras más urgentes salgan a licitación en 2018, la del Oeste en Santiago del Teide y la de Granadilla, y esas infraestructuras las podría licitar Acuaes.

¿Dónde están los principales puntos negros?

Lo que hemos detectado es la peor zona es el Norte, en especial en la Comarca de Acentejo, Icod de Los Vinos y Los Realejos. Los motivos están relacionados con un tema urbanístico, ya que el desarrollo de esa comarca fue anterior a la del Sur en la que ya se ha planteado la redes de saneamiento en las nuevas urbanizaciones.

¿Se atrevería a poner una fecha en la que la Isla podría tener solucionado este problema?

No me atrevo. Lo que si puedo decir es que en el 2020-2021, si el Ministerio cumple con la construcción de las dos depuradoras, el 80% de la población tinerfeña va a depurar el 100% de sus aguas.

De no ser así, ¿puede llegar a afectar al turismo?

Puede afectar y es algo que debemos de tener todos en la vista. Hay que vigilar que no se viertan al mar aguas que no cumplan con los requerimientos que se le otorgaron. No obstante, no creo que se trate de una situación alarmante.

¿Existe un cálculo de cuanta agua se consume en la Isla?

En Tenerife se consumen en torno a 83 hectómetros cúbicos de agua al año, de los que se generan en torno a 64 hectómetros cúbicos de aguas negras. De ellas, 38 se recogen, -el resto es vertido al subsuelo-, 24 se depuran, y se reutilizan en torno a 12.

¿Está en la desalación el futuro para la Isla?

Sí. Dentro del Plan Hidrológico, que es el documento que planifica toda la Isla en materia de agua, los acuíferos de la Isla nos dicen que en cuanto a las cantidad va descendiendo. Por lo tanto, tenemos que garantizar el futuro. Lo que habría que hacer es una combinación de las tres aguas, el agua subterránea que suministre a las zonas de medianías, y la industrial y la de reutilización, para la zona de cultivos de costa y sector turístico.

Los ayuntamiento están estudiando la compra de agua desalada, ¿qué va a pasar a partir de ahora, ¿va a repercutir en el precio?

Han entrado en funcionamiento las desaladoras de Granadilla y las de Fonsalía y les hemos propuesto un convenio a los ayuntamientos que se va a suministrar de ese agua: Guía de Isora, Granadilla, Arico y San Miguel. Lo que nosotros hacemos es explotar la desaladora y los costes de producción de ese agua es lo que les cobramos a los consistorios, desconozco la repercusión posterior en la tarifa municipal. Si puedo decir que el coste que estamos obteniendo es muy similar al del mercado pero no solo nos tenemos que quedar con el coste si no también con la calidad del agua que damos y que podemos ofrecerla a demanda.

Por lo tanto no debería de repercutir...

No, pero desconozco las tarifas de cada uno de los municipios. Lo que si es cierto es que la solución a la sequía es que en la zona costera se consuma la mayor cantidad de agua desalada. No me quiero quedar solo en debate del precio si no también en la calidad, porque se puede comprar agua barata pero que obstruye las tuberías y estropea los termos o las lavadoras.

¿Los ayuntamientos se han mostrado partidarios a comprar el agua desalada?

Son partidarios pero muestran esa misma inquietud sobre la repercusión en la tarifa y tendrán que analizarla. Pero yo hago un llamamiento a la responsabilidad. Además, cuanto más se consuma mas barata va a ser, ya que nosotros no especulamos con el precio del agua. Entonces, si logramos tener las instalaciones a un 90% de rendimiento, el agua que van a obtener los ayuntamientos va a ser mucho mas barata.

¿Será suficiente para que quede agua liberada para el campo de las medianías?

Siempre vamos a depender de la lluvia y estamos viendo que los episodios climáticos están cambiando. Se ha creado recientemente una comisión del cambio climático en el Gobierno de Canarias ya que habrá que ver hacia donde va el futuro. Pero ahora mismo, con estas soluciones de aumentar la reutilización del agua, las depuradoras, las desaladoras y las aguas subterráneas, tendremos garantías de suministro de agua durante un tiempo.

¿Qué peso tiene en esta situación el mal estado de las instalaciones y las fugas?

No podemos estar produciendo y transportando agua y gastando energía para después perderla por el camino. El Tribunal de Cuentas estimaba que entre el 2007 y 2011, la Isla perdió 24 millones de euros en las fugas. Reconozco que vamos con retraso en cuanto a la adjudicación del contrato, anunciado en octubre, para un convenio con los 12 ayuntamientos que mas pierden. Con este proyecto queremos dotarle de asistencia técnica para que aborden estos problemas.

En términos de porcentajes, ¿de cuanta agua perdida hablamos?

Ninguna red de agua va a llegar al 100%, se calcula que lo óptimo es a partir de un 80% o 85% de rendimiento, pero es que hay algunos municipios que tienen un 50% y muchas veces es por falta de información. Pueden estar habiendo fugas que nadie detecta. Creo que con pequeñas inversiones en los municipios, como colocar colando reductores de presión en la red, cambiar el parque móvil de contadores y colocarlos en las infraestructuras municipales, pasarían de ese 50% al 65%. Y estamos hablando de una inversión de 100.000 o 200.000 euros.

¿Queda agua por descubrir en la Isla?

En la Isla hay un acuífero único. Tenemos 1.122 galerías y 390 pozos, de los cuales casi 800 están secos. Es cierto que ha habido un abandono de muchas de las galerías desde el punto de vista administrativo. Ocurre que las nuevas generaciones han abandonado esas acciones del agua, no van a las comunidades, no se hacen asambleas y no sabemos ni quienes son los titulares... por lo tanto, es fundamental que entre todos los sectores pongamos al día administrativamente esta situación.

¿El sistema no está obsoleto?

En el año 80, al PSOE le costó la presidencia del Gobierno intentar que el agua fuera pública. Yo, aunque soy defensor de lo público, creo que el sistema ha funcionado y que está muy arraigado en la cultura de la Isla. No hay ningún problema, por mi parte, en que siga esa situación, el problema está en el transporte del agua, que también sigue siendo privado, y no en el origen.

Adeje acaba de pedir autorización para verter plomo en el barranco de Ajabo...

El campo de tiro de Ajabo lleva varios años desarrollando una actividad con la que nosotros no tenemos nada que ver. Desde el punto de vista de los análisis de los vertido de plomo, nosotros hemos visto que no dañaba el cauce del agua. Han seguido solicitando información y pidieron una analítica del agua. La hicimos y dio una pequeña cantidad de plomo, muy por debajo de la mínima establecida por la normativa, y en sucesivas analíticas que hemos ido haciendo ha ido disminuyendo. No obstante, sí que le hemos pedido al ayuntamiento que tramitara una autorización de vertidos de residuos y nos dijera que medidas correctora va a hacer. Eso ha sido entregado y todavía no lo hemos resuelto.

¿No hay contaminación entonces?

Nosotros no hemos detectado que haya un problema con el acuífero. Las analíticas así lo demuestra, otra cosa es que hayan otros efectos al suelo que desconozco. Nosotros lo tenemos que ver es que ese plomo afecte al acuífero.