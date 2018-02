El Ayuntamiento insta al Gobierno y al Cabildo a mantener el ramal de Fonsalía

Tras el trágico accidente en el ramal de Fonsalía el pasado domingo, el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, ha trasladado al Cabildo de Tenerife un escrito en el que exige a la Corporación una solución al mantenimiento de la vía, ya sea por parte de la Institución o del Gobierno canario. Según aseguró ayer a través de un comunicado, el flujo de vehículos pudo ser restablecido el día del suceso gracias a los servicios municipales, que tuvieron que realizar la limpieza de los restos "tras la inacción" del personal de Carreteras de ambas administraciones.

Si el Consistorio no hubiese intervenido, "el tráfico no se habría podido restablecer con normalidad en la principal vía que conecta el Anillo (y las medianías isoranas) con la costa del municipio", aseguró. Para el regidor, la problemática no es nueva. Con anterioridad, la Corporación local ha recibido numerosas quejas por la acumulación en los arcenes de animales muertos, bidones de plástico y restos de basura. De hecho, "un coche calcinado permaneció más de dos semanas en la cuneta hace unos meses". "En esta ocasión, también fue el Ayuntamiento quien tuvo que realizar la retirada del vehículo".

Por todos estos motivos, el Gobierno local llevó a pleno una moción reclamando actuaciones a los responsables de la vía: Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.

Martín manifestó que "estamos a la espera la respuesta del Cabildo y que de una vez por todas asuma el mantenimiento o aclare que, pese a recibir fondos del Gobierno de Canarias para esta tarea, no tiene competencias para hacerlo". El alcalde isorano también mostró su preocupación respecto a que "ambas administraciones no se encargan del mantenimiento de la vía, como si ocurre en el resto de la Isla". Esta situación, según él, "es insostenible en primer lugar por la inseguridad que genera a los conductores, y también porque no es una competencia de los ayuntamientos". "Si al intervenir en esta vía se produce cualquier percance, llegaríamos a situaciones de responsabilidad penal", advirtió.

El regidor incidió además en las carencias que presenta la carretera en comparación con la proyectada. "Tras los recortes del Gobierno del Partido Popular al Convenio de Carreteras de Canarias, el proyecto inicial se redujo a tres carriles. Disponer de cuatro no solo garantiza una mejor fluidez del tráfico, sino que significa una mayor seguridad porque permitiría la instalación de una mediana en la autopista", añadió. En su opinión, tener tres carriles está provocando que se realicen adelantamientos sobre la línea, lo que aumenta la gravedad de los accidentes que puedan producirse.