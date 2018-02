El Ayuntamiento apoya una fiesta para elegir a Miss Cachonda y Miss Estrecha

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, no solo apoya una fiesta en la que se elegirá a Miss Cachonda, Miss Estrecha y Miss Follometría, sino que además no descarta acudir. Se trata de una celebración que organiza la comisión de fiestas de Fátima y hasta el cura del municipio ya ha pedido que no aparezca el nombre de la Virgen al tratarse de un "acto impuro". Pero para la regidora del Partido Popular (PP) y para el coordinador del evento, Isidro Agustín Rodríguez, es una especie de "despedida de soltera, solo para mujeres", que no tiene "nada de machista".

Tal y como recoge el cartel anunciador, según adelantó el diario digital Canarias Ahora, en este encuentro colabora el Consistorio junto a empresas locales y el precio de la entrada es de 24 euros por persona. Tendrá lugar el próximo día 3 de marzo en el Balcón de Higa, en La Orotava, y contempla una cena, strepteasse, transformistas, baile, sorteos y la elección de esas tres misses. El responsable de la fiesta reconoció ayer que no es la primera vez que se celebra algo así y defendió que el objetivo "es pasarlo bien". "Esas bandas existen, se compran así y son de vacilón", justificó.

Rodríguez explicó que el fin es recaudar dinero para la festividad de la Virgen de Fátima, que tiene lugar del 1 al 27 de mayo, e insistió en que es una celebración "solo para mujeres", salvo por "los strippers y transformistas, porque ellas van a pasarlo bien y los hombres solo piensan con la cabeza de abajo". En su opinión, "no se ofende a nadie" con este acto y "hay cosas más importantes, como los malos tratos", de las que preocuparse.

Ante la reprobación del cura de Güímar, el coordinador de la fiesta comunicó que "por ahora" el evento seguirá adelante y que solo cederá en eliminar cualquier relación del nombre de Fátima con la celebración en sí. "Es una despedida de soltera y no ofende a la mujer", reiteró.

Rodríguez indicó que el Ayuntamiento colabora con el transporte en este encuentro, para el que ya hay "casi dos guaguas llenas", y aseveró que "ningún cura se ha metido en esto" en las otras ocasiones. "A veces se pasan con el feminismo. Las bandas son de cachondeo y, cuanta más polémica, más se apuntará la gente", sentenció.

La alcaldesa de Güímar también le quitó importancia ayer al asunto. "No sé si tengo el día libre para ir a la fiesta, pero qué pasa si voy", desafió la regidora del PP, quien mencionó que "otras veces" ha pagado pero sin llegar a asistir. "No es machista. Soy mujer y a mí quienes más me atacan son las mujeres", añadió.

Castro señaló que la Administración local siempre colabora con "todas las comisiones de fiestas" y argumentó que para recaudar "hay que innovar". "Son bandas para vacilar; es como una despedida de soltera", puntualizó. La mandataria dijo desconocer si el cura ha puesto pegas a la fiesta y aseguró, en un principio, que no sabía si el Consistorio ponía el transporte para el encuentro, aunque posteriormente recordó que la Corporación "subvenciona dos guaguas" a todas esas organizaciones. Fuera como fuese, la alcaldesa del PP volvió defender la normalidad del asunto: "En una despedida te ponen bandas".