Podemos acusa al Cabildo de hacer negocio con el uso del Recinto para el Carnaval

"Es totalmente excesivo que la Institución Ferial de Tenerife (Iftsa) cobre un alquiler de 424.081 euros por el uso de instalaciones para los actos de concursos de Carnaval que organiza el Ayuntamiento de Santa Cruz", critica el consejero insular de Podemos Julio Concepción. A esa cantidad hay que añadir 29.685 euros de IGIC, lo que suma en total una factura de 453.766 euros.

En su opinión, "es razonable" que esta sociedad del Cabildo cobre una cantidad simbólica por el alquiler del Recinto Ferial "para que eventos como éste no generen pérdidas a las arcas insulares". "Pero es que de cubrir pérdidas a hacer negocio, que es lo que está ocurriendo en este caso, va un gran trecho", señala.

Durante el consejo de administración de la Institución Ferial de Tenerife en la que se llevó a votación el precio de este alquiler, Concepción hizo constar que "los carnavales son unas fiestas de pueblo, de profundo arraigo popular y que tienen un gran interés turístico para la isla, por lo que no se debe hacer recaer un alquiler tan elevado sobre la ciudadanía, que es quien paga al final esta factura a través de sus impuestos". Añade que el Cabildo "debería sentirse orgulloso de acoger en instalaciones insulares concursos tan relevantes como los de murgas, comparsas o las galas de elección de las reinas del Carnaval, algo que choca con esta manera de hacer caja a costa de estos eventos".

Remarca que a través de la Sociedad de Promoción Turística de Tenerife (SPET) el Cabildo "gasta millones de euros en promocionar la isla, cuando en realidad la mayor parte de gasto deberían asumirlo el sector hotelero y los turoperadores, que son quienes más se benefician de esa publicidad". Y cita en ese sentido que en 2017 la SPET gastó alrededor de 10 millones de euros en acciones de promoción turística. "Al Gobierno insular de CC-PSOE no le duele prenda gastar esos millones, sin embargo, no duda en hacer caja a costa del pueblo con los concursos de Carnaval que se organizan en Santa Cruz de Tenerife, como si estos actos no fueran una promoción turística en sí mismos". "Cuánto le gusta al equipo de Carlos Alonso ahorrarle dinero a la industria hotelera y, en cambio –critica–, qué poco le cuesta pasarle factura a la gente de a pie". "A este paso son capaces de cobrar para que Carlos Alonso asista como presidente insular a los actos y eventos públicos que organizan las comisiones de fiestas y los ayuntamientos, visto lo bien que se cotiza todo lo relacionado con esta institución", ironiza

