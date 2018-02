El Cabildo ve inviable un carril bus-VAO en la vía actual de la TF-5

El Cabildo de Tenerife considera que una de las acciones esenciales para acabar con las colas de la autopista del Norte es la puesta en marcha de un carril bus-VAO (Vehículo de Alta Ocupación), pero a través de la ampliación de la calzada y no usando la vía existente como ha propuesto la Dirección General de Tráfico (DGT). Si hace unos días el subdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, Guillermo Díaz Guerra, anunció la opción de modificar la carretera actual para crear ese paso limitado en el Área Metropolitana, el presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, aseguró ayer que esa medida "no vendría a ayudar sino a colapsar aún más el viario", ya que el tramo que registra más problemas, entre Guamasa (La Laguna) y Los Realejos, está "obsoleto".

El mandatario afirmó que en esa parte de mayor conflicto los arcenes no funcionan bien, los carriles son muy estrechos y no existen vías de servicio, por lo que aseguró que "meter" en ese sitio "de dos carriles un bus-VAO" empeoraría la situación. En su opinión, la actuación que sugiere Tráfico solo podría plantearse para la carretera entre Los Rodeos (La Laguna) y Santa Cruz al contar con mayor espacio, pero puntualizó que su posible aplicación "no es lo más importante" porque ahí "no hay congestión". El embotellamiento "no pasa de Padre Anchieta" y a partir de ahí el tráfico pasa a ser "fluido" hacia la capital chicharrera, defendió.

Pese a estas consideraciones, Carlos Alonso se comprometió a estudiar la idea de la DGT, a pesar de declarar que "a veces" se ponen sobre la mesa propuestas "que pueden ser interesantes pero que nos distraen de lo principal", que es "construir" bus-VAO nuevo en la autopista del Norte, ampliar la del Sur y acometer el cierre del Anillo insular. "Si empezamos a discutir cosas que no son tan importantes, pues perdemos presión en lo importante", sentenció.