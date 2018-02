Podemos pasa a ser acusación en la causa de las peleas de perros

El grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha logrado formalizar su personación como acusación popular en el procedimiento de diligencias previas que investiga, entre otras actividades supuestamente delictivas, la trama de peleas clandestinas de perros y apuestas ilegales descubierta en Güímar en febrero del año pasado. Aunque inicialmente se pusieron trabas a esta personación, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado finalmente las pretensiones de este grupo político.

Tras casi un año de batalla judicial para justificar la importancia de que el grupo Podemos formara parte de esta causa que se instruye en el Juzgado Número Tres de Torrejón de Ardoz (en Madrid), la formación cumplió el requisito final para personarse en la causa: consignar una fianza de 10.000 euros impuesta por el juez instructor del caso como garantía de que no se llevará a cabo una acusación temeraria. Todo apunta a que ésta será la única representación de Tenerife personada en el caso como acusación, ya que los obstáculos puestos por el juzgado instructor del caso y la elevada cuantía de la fianza han hecho desistir al resto de personaciones de Santa Cruz de Tenerife.

En este procedimiento que afecta a varias provincias se investigan supuestos delitos de maltrato animal en el seno de una organización criminal, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La operación policial llevada a cabo en Tenerife hace ya un año se saldó con el envío a prisión de diez personas.

La consejera insular de Podemos en el Cabildo recuerda que el interés de su formación en esta personación radica en la investigación y persecución por igual de todos los delitos cometidos, que incide fundamentalmente en la parte de la investigación de maltrato animal que atañe a Tenerife y, en general, a Canarias. "El grupo Podemos tiene especial interés en prestar toda su colaboración para ayudar a dilucidar la magnitud de esta trama y, en particular, quiénes están detrás, pues si hay más personas involucradas además de las ya identificadas, queremos que se llegue hasta el final en su localización y petición de responsabilidades". Destaca que distintas fuentes insisten en que siguen desarrollándose peleas de perros en la Isla, "con lo que es necesario seguir ahondando en este asunto".

Sobre la importancia de esa colaboración, cita como ejemplo "dar detalles a la Fiscalía del sospechoso robo de perros y actos vandálicos acaecidos en el refugio de animales de Tierra Blanca, el cual se saldó con la sustracción de dos canes que habían sido confiscados a la red de peleas de perros localizada hace un año en Güímar, precisamente, los dos más preciados para esa red". Cita también la significación de que Fiscalía conozca de primera mano las amenazas que han sufrido durante todo el año quienes se han pronunciado abiertamente contra esta red de peleas de perros, "yo incluida", así como las protectoras de animales que han custodiado los animales requisados durante la citada operación policial.

Entre otros objetivos, resalta también que el grupo Podemos quiere aprovechar este procedimiento judicial para que se creen protocolos de actuación que ayuden a dilucidar el procedimiento a seguir ante situaciones similares que puedan darse en el futuro. "En esta ocasión, al no estar claro qué le corresponde asumir a cada cual, ha sido caótica la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad, administraciones públicas y protectoras de animales, y sería muy positivo que se pudiera remedio a este caos y que se dilucidara quién se hace cargo de los animales y de los costes de su manutención y cuidados, pues no es de recibo que recaiga exclusivamente sobre protectoras que no reciben ninguna ayuda para esta tarea".

Por último, Hormiga remarca que tanto este procedimiento como los citados protocolos "si se desarrollan como es debido en lo que concierne a la protección animal, pueden sentar un precedente muy útil sobre cómo actuar correctamente con los mal llamados perros de razas potencialmente peligrosas que son requisados por orden judicial". Detalla que la confusión reinante en torno a ese término hace que se tienda a criminalizar de antemano a esos perros, privándolos de un seguimiento y diagnóstico profesional que determine si son agresivos o dóciles e inofensivos, caso este último que define a algunos de los perros rescatados en Güímar y Arona". "Esta investigación judicial puede ser un acicate importante para avanzar en la concienciación contra el maltrato animal, lacra en la que Tenerife ostenta un vergonzoso récord estatal", reitera.