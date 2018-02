Buenfuente se hace eco de la propuesta de Alonso sobre la Virgen de Candelaria

Hasta en el progrmaa de Andreu Buenafuente, Late Motiv, ha llegado la propuesta realizada por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, para nombrar a la Virgen de Candelaria como Presidenta Honoraria y Perpetua del Cabildo de Tenerife. Pero el humorista no solo sacó chanza de la propuesta de Alonso, también se hizo eco de la campaña ciudadana lanzada en Change.org para que en lugar de la Patrona de Canarias, sea la Princesa Leia -Starwars- la elegida para ostentar tal cargo honorífico.



El pasado 2 de febrero, día en el que se celebraba la festividad litúrgica de la Virgen de Candelaria, Alonso afirmó en su cuenta de Facebook: "Celebramos hoy la festividad de nuestra Patrona, la Virgen de Candelaria. Un día muy especial para todos los tinerfeños y tinerfeñas, tanto los que viven aquí como los que desde cualquier punto del mundo siguen llevando esta tierra en sus corazones".



Continuaba Alonso diciendo: "Quiero aprovechar el día de hoy para compartir con todos ustedes una propuesta que ha ido conquistándome en estos días con una reflexión profunda y varios sentimientos enraizados en la identidad de la isla y sus gentes. Quiero proponer que nuestra Virgen de Candelaria sea Nuestra Presidenta Honoraria del Cabildo, proponiendo para ello además cambiar el reglamento de distinciones y honores de la Corporación".

"Todo el que siente Tenerife ha hecho dos cosas en su vida; sentarse un día absolutamente asombrado delante de su padre Teide, gigantesco y hermoso, y ponerse de rodillas delante de la madre de todas las Islas en su templo de Candelaria, al lado de las olas. Porque son dos de los símbolos de los que nos sentimos más orgullosos", sentenció Alonso en una propuesta que ha sido tomada con humor en las redes sociales y por el cómico catalán.

Según el prsidente del Cabildo de Tenerife, la Virgen de Candelaria "no es madera, ni oro, ni mantos, ni siquiera solo una imagen religiosa, sino algo que vale intensamente mucho más y que nos une a todos bajo una misma bandera de amor, cariño o respeto. Cada año miles de peregrinos acuden a la Basílica de Candelaria. Y en esa marcha se unen muchísimos creyentes devotos con otros tinerfeños cuyo único vínculo con la religión es su respeto por la virgen morena. Porque la devoción y el cariño por la Virgen de Candelaria salta por encima de todas las barreras. La Virgen de Candelaria, Canarias entera la lleva en el corazón", apostilló.

De otra galaxia



Tras la propuesta del presidente insular, Carlos Alonso, para dar el título de Presidenta Honoraria y Perpetua a la Virgen de Candelaria, un internauta ha realizado una contrapropuesta para el mismo título a la princesa de la saga cinematográfica Starwars. A dos días de subirse al canal, la iniciativa ya cuenta con más de 2.100 peticiones, mientras que la propuesta de Alonso tiene: nueve "me gusta"; dos "sorprendidos" y, otros dos, "no me gusta".