El Centro de Acogida de Animales abrirá sus puertas al voluntariado

El Ayuntamiento de Adeje ha dado la aprobación inicial del reglamento por el que se va a regir el voluntariado del Centro de Acogida de Animales Municipal. La concejal de Promoción de la Salud y Calidad de Vida, Amada Trujillo Bencomo, ha dicho que "con este documento cumplimos el compromiso que nos marcamos a inicio del mandato corporativo de posibilitar la entrada de personas voluntarias en el Centro de Acogida de Animales. Entendíamos que había una demanda por parte de un sector de la población y por otra parte, podíamos hacer un poco más felices a los animales abandonados que cuidamos en el centro municipal con más compañía, juegos, paseos?".

Tras esta aprobación inicial, el documento será publicado en el Boletín Oficial de Canarias donde estará en exposición pública para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones. Tras este paso administrativo, el reglamento podrá ser aprobado definitivamente en el pleno del Ayuntamiento.

Las actividades que podrán desarrollar las personas voluntarias con los animales, siempre y cuando no se trate de animales potencialmente peligrosos, son las de paseo por la zona habilitada, cepillado, baño y ayudar en la alimentación de los cachorros lactantes. Las actividades que desarrolla el personal del centro no podrán, en ningún caso, ser realizadas por el voluntariado como por ejemplo, la alimentación de los animales, limpieza de las instalaciones, administración de medicación, etc. Los animales potencialmente peligrosos siempre serán tratados por el personal del ayuntamiento que está en posesión de la licencia indispensable. El reglamento completo puede ser consultado en la página web www.adeje.es.

Bencomo ha explicado que "desde el Ayuntamiento siempre hemos querido impulsar el Centro de Acogida de Animales. Hace poco hicimos una reestructuración de personal y una serie de mejoras en el centro. En 2016, firmamos un convenio con una protectora para facilitar e impulsar la adopción. Ahora aprobamos la entrada de voluntariado con un documento en el que han participado los grupos políticos de la oposición en Adeje a quienes llamamos para poder recoger todas las aportaciones. Además, debo agradecer especialmente a Inma Évora, gran activista de la causa animal, por su participación en todo el proceso y su aportación para que la normativa fuera lo más amplia posible".

El borrador del reglamento estuvo en exposición a través de la web municipal para que todas las personas interesadas pudieran leerlo y enviar sus aportaciones. En este punto, y a pesar de que a lo largo de los años ha habido una demanda por parte de particulares para entrar como voluntariado, el Ayuntamiento no recibió ninguna aportación al texto propuesto, "por lo que entendemos que es del gusto de todos" ha comentado la concejal.



El reglamento



El documento está basado en la ley 4/1998 de 15 de mayo de Voluntariado de Canarias. Entre los requisitos para poder entrar a formar parte del centro de Acogida de Animales, además de ser mayores de edad, las personas deberán acreditar su pertenencia a una entidad de voluntariado legalmente constituida. Para poder acceder a una de las 10 plazas que se crearán, siempre será condición que una de esas plazas esté libre y se adjudicarán priorizando a aquellas que anteriormente no hayan sido voluntarias del centro con el objetivo de dar oportunidades a más personas.

El voluntariado admitido pasará un periodo de prácticas obligatorias durante un mes, tras el cual, el Ayuntamiento le entregará su carné acreditativo. Tras un año de voluntariado, las personas interesadas en seguir formando parte del centro deberán volver a presentar su solicitud, de esta forma se intentará dar respuesta a otras personas interesadas en prestar sus servicios en el centro.

Entre las obligaciones que adquirirá el voluntariado del Centro de Acogida de Animales de Adeje están las del paseo de las mascotas, su cepillado y lavado, así como el juego y labores de adiestramiento enfocadas a la socialización, siempre bajo la supervisión del responsable del centro. Otras de sus funciones serán las de la alimentación y socialización de cachorros en periodo de lactancia, así como la tenencia en custodia en los casos que se considere necesario. El voluntariado también podrá participar en la difusión de las adopciones siempre siguiendo las pautas marcadas por la normativa interna.

Las personas que se comprometan en el voluntariado del centro deberán realizar un mínimo del 50% de las horas establecidas al mes, desarrollar la actividad en el horario acordado y seguir las indicaciones del personal responsable. El borrador de la normativa también recoge los límites de las actuaciones del voluntariado como por ejemplo, no podrán realizar tareas administrativas, tampoco podrán acceder a la zona veterinaria, desempeñar labores de voluntariado con animales que están a la espera de ser recogidos por sus propietarios, cambiar a los animales de jaulas, dar de comer o beber a los animales, medicarlos, limpiar los espacios y objetos de las mascotas, etc. Estas funciones las desempeñará siempre el personal responsable del centro.

El Centro de Acogida de Animales de Adeje, construido en 2010 con un presupuesto de más de 100.000 euros, es de gestión municipal.