Al abrigo de 'La Morenita'

Centenares de personas encontraron abrigo ayer en La Morenita. Pese a la lluvia, que ya provocó que se suspendiera la procesión de Las Candelas por primera vez en ocho años, los fieles volvieron a desafiar al mal tiempo para acudir a la llamada de su Patrona, que los recibió con rayos de sol en la Villa Mariana mientras las nubes negras desafiaban desde el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, los devotos disfrutaron del calor e incluso pudieron ver pasadas las 11:30 el tradicional traslado del pendón desde el Ayuntamiento hasta la Basílica, pero esa amenaza poco a poco dio paso a un chipichipi que impidió por segunda vez la salida de la Virgen de Candelaria.

La multitud se refugió en la iglesia y, aunque el frío hizo que la asistencia fuera menor respecto al año pasado, tal era la cantidad de gente que muchos tuvieron que hacer cola bajo las gotas para poder entrar y a otros no les quedó más remedio que esperar en el exterior para poder contemplar la imagen cuando saliera solo hasta la puerta.

Los peregrinos fueron a la celebración desde diversos puntos de la Isla para ver a La Morenita y de camino para hacer sus súplicas, entre las que siempre sobresale la buena salud. María Ángeles Armas y Domingo Hernández procedían de La Victoria y todos los años acuden a esta cita. "Somos creyentes y lo que le pedimos es salud", dijo ella. "Y que nos toque la lotería", puntualizó rápido su marido de forma divertida.

Del mismo modo, fue la devoción lo que movió ayer a Narcisa Adrián desde La Laguna. Era la primera vez que la sexagenaria visitaba Candelaria para honrar a la Patrona en su onomástica animada por su hijo y, ya que estaba allí, aprovechó la ocasión para pedir "salud para todos y que las cosas mejoren para la familia". Y es que, según explicó mientras hacía fotografías con su móvil a la imagen, sufre problemas de espalda, por lo que para ella era un "esfuerzo muy grande" permanecer de pie durante toda la misa.

Nieves García y Lionel Estévez, de 20 y 22 años, también estaban allí por La Morenita porque para ellos es "lo más". De hecho, suelen ir a visitarla cada mes del año acompañados por una persona muy especial, sobre todo para ella. La veinteañera explicó, acompañada por su novio, que su devoción hacia la Patrona de Canarias es heredada. "Venimos sobre todo por mi abuelo, porque siempre dice que hay que visitarla", comentó. Como él no pudo estar ayer, la joven lagunera mencionó que ella haría por él su plegaria. "Tiene cáncer y espero que me ayude. Tiene consulta el jueves y vendremos con él antes para pedirle que las pruebas salgan bien y que no se le haya metido en el hueso", indicó Nieves.

Emely Delgado y Kenneth Benedith llegaron a la Basílica desde mucho más lejos. Ambos proceden de Nicaragua y, como en su pueblo, Diriomo, son "muy devotos" de la Virgen de Candelaria, decidieron venir a esta celebración en Canarias. La visita a la Isla solo es de tres días, lo justo para poder disfrutar de esta fiesta y luego irse a Barcelona.

Desde un lado de la iglesia, la pareja vio el desarrollo de la misa, a cargo del obispo de la Diócesis Nivariense, Bernando Álvarez. La eucaristía duró más de una hora, durante la que el prelado no pasó por alto la visita que este año realizará la Patrona a Santa Cruz y La Laguna así como su cartel anunciador, que en las redes ha despertado "opiniones para todos los gustos".

"Me llamó la atención la abundante queja porque no está el niño, pero está aunque no se vea. Espero que esas ganas de verlo sean de corazón y no por estética", agregó dentro de una Basílica repleta de peregrinos y autoridades públicas. Entre ellas estaban la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós; la presidenta accidental del Parlamento de Canarias, Cristina Tavío; y el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, que en la red social Facebook propuso nombrar a la Virgen Presidenta Honoraria y Perpetua en la Corporación insular.