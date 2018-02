La ULL facilita el contacto de usuarios para el uso compartido de coches

La Universidad de La Laguna pone en marcha una plataforma para facilitar el contacto de usuarios que quieran usar vehículos compartidos. La ULL está tratando de promover medidas de movilidad responsable y sostenible, entre las que se incluye el fomento entre su comunidad del vehículo compartido para desplazarse hacia los campus. Por ello, desde esta semana, coincidiendo con el inicio del segundo cuatrimestre del curso académico, se está dando a conocer en el ámbito universitario esta plataforma, a la cual puede accederse desde este enlace: https://www.blablacar.es/lp/ull.

Para promover esta alternativa, la Institución ha puesto en marcha una intensa campaña de comunicación, de tal manera que el acceso a la plataforma se puede realizar desde la portada de la página web de la Universidad. Asimismo, se ha distribuido cartelería por todos los centros de la institución, que integran códigos QR que permiten el acceso directo a la plataforma desde dispositivos móviles.

La ULL destaca que no es la primera solución de intercambio que promueve la institución académica, pues hace año y medio entró en funcionamiento un servicio a través de web y móvil que ponía en contacto a integrantes de la comunidad universitaria para compartir vehículo. Dicha plataforma no logró explotar todo su potencial, aunque sí puso de manifiesto la existencia de una masa crítica de usuarios receptiva a este tipo de iniciativas.

Por ello, con esta nueva plataforma, que sustituya a la anterior, se pretende ampliar el ámbito de colaboración y que no se limite sólo a los usuarios de la ULL. Para ello se ha contado con la colaboración de BlaBlaCar, que ha personalizado una solución ya asentada en el mercado que permitirá establecer relaciones con personas interesadas en compartir vehículo y que no necesariamente han de pertenecer al centro académico. Así, por ejemplo, un estudiante del Campus de Anchieta podrá perfectamente compartir vehículo con un profesional de otro sector que vaya en su misma dirección. Esta plataforma no supone, además, coste alguno para la institución.