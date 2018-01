"Ser candidata es una recompensa para mí; me he preparado durante tres años"

"Ser candidata es una recompensa para mí; me he preparado durante tres años"

Paula Abreu Méndez, de 25 años siempre había querido ser candidata a Reina del Carnaval chicharrero. Sin embargo, esta realejera no consideraba contar con el físico necesario para poder presentarse. "He perdido muchísimo peso y ahora es el momento de la recompensa por todo el esfuerzo que he hecho", asegura. Para ella, la aspirante que logre llevarse el cetro tiene que tener "carácter carnavalero", ya que durante todo un año será la representante de esta gran fiesta chicharrea. La joven es logopeda pero su verdadera pasión es el maquillaje artístico. Por eso, ella misma se encargará de prepararse para la gala del próximo 7 de febrero. Además del maquillaje, se declara enamorada del mar y asegura que no podría vivir sin él. La música y cantar son sus otras grandes aficiones.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen como este?

Sí es la primera vez, nunca me había presentado antes.

¿Cómo está viviendo la experiencia?

La verdad es que muy bien, con mucha ilusión porque es algo que me ha gustado desde pequeña. A esto se suma que el diseñador y yo somos amigos y hemos estado trabajando en el traje juntos.

¿Está nerviosa?

De momento no, pero supongo que cuando vaya acercándose un poquito más irán aflorando los nervios, porque también me maquillo a mi misma.

¿Cómo surgió la posibilidad de presentarse?

Mi diseñador y yo somos amigos desde pequeños. Yo vivía fuera y llegue a Tenerife hace unos meses, volvimos a hablar y me comentó que estaba buscando patrocinador y candidata. Me dijo: "Este traje es para ti, creo que no hay nadie que lo pueda defender mejor que tú". Nos pusimos a ello y encontramos patrocinador.

¿Nunca había pensado en presentarse?

Era algo que siempre me había gustado, pero nunca he tenido el tipo de físico que se requiere en este tipo de certamen. Ahora he bajado muchísimo de peso, llevo tres años preparándome y es el momento de esa recompensa por todo el esfuerzo que he hecho.

Entonces, no se lo pensó cuando él se lo pidió...

Le dije venga, vamos para adelante a buscar patrocinador y la verdad es que nos salió bastante rápido.

¿Cómo se está preparando para ese gran día?

Nosotros tenemos mucha confianza en el traje por la amistad que nos une. En cuanto a la preparación física, yo llevo entrenando tres años con un entrenador personal y él es que me lleva los entrenamientos y la alimentación, para poder llevar todo el peso del traje.

¿Qué cualidades considera que debe tener una Reina del Carnaval?

Sobre todo que le guste nuestra fiesta y que la viva. En cuanto al físico no es un certamen de belleza, más bien tienes que tener el carácter de una persona carnavalera, alegre y con garbo. Que tenga un poco de don de gentes para vivir el Carnaval en la calle. Al fin y al cabo eres la representante del Carnaval chicharrero.

¿Qué cree que es lo más difícil de la experiencia?

La preparación física la he llevado en mi día a día, así que no me está costando tanto. Pero quizás el estrés de saber si llegamos y cómo será ese día, si me atacarán los nervios...

¿Qué quiere transmitir al público cuando esté en el escenario?

Yo quiero transmitir a parte de esa alegría y ganas de Carnaval que lleva la fantasía. Desde que la vi en el primer momento dije que tiene mucha fuerza y poder, de ahí su nombre La Novia de la Muerte. Pero aunque sea una fantasía con bastante garra quiero transmitir esa alegría del Carnaval.

¿Se puede adelantar algo de la fantasía?

Yo creo que va a gustar. Yo la veo y digo que está hecha para mi. Yo creo que él me vio en ella.

¿Cree que tienes posibilidades de ganar?

Yo creo que somos 13 y todas tenemos posibilidades. Pero yo confío bastante en mi fantasía y en mi diseñador.

¿Ha participado en algún grupo del Carnaval?

Yo nunca he estado en grupos de Carnaval. Me encanta ver las comparsas y murgas. Pero sí he estado en la parte de maquillaje haciendo caracterizaciones a la gente de la calle. La verdad es que como he vivido fuera, muchas veces no estaba en la Isla cuando se ha celebrado.

¿Le gusta disfrazarse?

Siempre suelo salir y trataba de venir para pillar el máximo de días de carnavales.

¿Ha seguido la Gala de Elección de la Reina?

Siempre la Gala en mi casa se vive muchísimo. En general vivimos mucho el Carnaval, la casa se convierte en un taller. Me acuerdo mucho de Cecilia Navarro, candidata de McDonald´s y la opinión, que ganó con su fantasía Arena Blanca del Desierto.

¿Qué le parece el tema de este año?

Me gusta me parece que es bastante amplio. Puedes escoger muchas áreas.

¿Cambiaría algo del Carnaval?

Me gusta bastante nuestro Carnaval, que sea en la calle y los eventos que hay. Pero yo al ser tan carnavalera me gustaría que durara más.

¿Cómo se definiría?

Soy una persona muy testaruda y desordenada. En cuanto a las virtudes lucho mucho por lo que quiero y muy sincera.

¿Si llegara a ganar a quién se lo dedicaría?

Me lo dedicaría a mi por habérmelo trabajado tanto y a todo el equipo que hay detrás del traje que llevan muchos meses preparándolo. También a toda la gente que me apoya.