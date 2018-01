Be Live Hotels invierte seis millones para modernizar dos de sus complejos en Tenerife

Be Live Hotels invierte seis millones de euros para renovar dos de sus establecimientos ubicados en Tenerife. Se trata de los complejos Be Live Experience La Niña, en Adeje, y Be Live Experience Orotava, en Puerto de la Cruz. La cadena hotelera del grupo Globalia acaba de finalizar las obras de modernización de estos alojamientos. Según la empresa, la fuerte partida "constata la firme apuesta de la marca por Canarias y por la reforma de su planta hotelera con el fin de ofrecer siempre al cliente el mejor servicio".

El Be Live Experience la Niña, de categoría cuatro estrellas, está ubicado en Costa Adeje. Es un establecimiento de perfil vacacional cuyas 226 habitaciones han experimentado una renovación integral. También se procedió a la reforma de otras áreas como la recepción, el lobby bar, el restaurante buffet, el bar piscina o el miniclub entre otros. Además, los clientes podrán disfrutar de un nuevo espacio gastronómico gracias a la construcción de un restaurante a la carta.

Por su parte, el Be Live Experience Orotava ha experimentado también una modernización completa de todas sus habitaciones, 225 en total. Este establecimiento es de cuatro estrellas y de perfil vacacional y de negocios. Gracias a la inversión llevada a cabo, cuenta con nuevos espacios como un gimnasio totalmente equipado o un moderno bar piscina. Además, han quedado reformadas otras áreas como la recepción, la zona de animación nocturna o el restaurante buffet, entre otros.

Be Live Hotels, según añade en un comunicado, continúa siendo fiel a su firme propósito de abogar, en todo momento, por ofrecer al cliente la mejor calidad apostando, a su vez, por la expansión en los principales destinos turísticos vacacionales.