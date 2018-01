Alonso compara al PP con "el abusador del patio del colegio"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, comparó ayer a los dirigentes del Partido Popular (PP) con el "abusador de patio de colegio" por no cumplir con sus obligaciones en el convenio de carreteras y retrasar la firma del nuevo acuerdo con el Archipiélago. "Primero te pega una paliza y después te acusa de no hacer la tarea, te quita los creyones, la libreta, los libros, te los tira a basura y después te dice que no hiciste la tarea", subrayó el mandatario tinerfeño en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

El presidente de la Institución tinerfeña ha acusado a los populares de "robar" el dinero de las carreteras, en línea con la última sentencia del Tribunal Supremo, que señala que "se ha tratado injustamente" al Archipiélago canario "quitándole" unos 700 millones de euros.

Alonso ha pedido a los dirigentes del Partido Popular que "pidan primero perdón" por la aplicación del pasado convenio y que "tengan un poco de vergüenza" ya que aún no ha escuchado "a nadie" mientras el Estado ha invertido muchos millones de euros en obras por todo el territorio peninsular. "Vayan corriendo a Madrid a firmar", ha indicado el mandatario insular en esta entrevista.

"Cada día de retraso es un día más de retraso de cola, y si trataron mal a Canarias robándole el dinero, que no nos traten mal ahora con la firma", ha indicado el presidente tinerfeño, subrayando que ya hay proyectos para el cierre del Anillo insular o el tercer carril de la TF-1, "pero hace falta dinero".