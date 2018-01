Be Live Hotels invierte 6 millones en sus dos establecimientos en Tenerife

Facebook Be Live Hotels

Be Live Hotels, la cadena hotelera del grupo Globalia, ha invertido seis millones de euros en las obras de modernización de dos de sus establecimientos ubicados en Tenerife: el 'Be Live Experience La Niña' y el 'Be Live Experience Orotava'.

El 'Be Live Experience la Niña', de categoría 4 estrellas, está ubicado en Costa Adeje, al sur de Tenerife. Es un establecimiento de perfil vacacional cuyas 226 habitaciones han experimentado una renovación integral.

También se ha procedido a la reforma de otras áreas como la recepción, el lobby bar, el restaurante Buffet, el bar piscina o el miniclub entre otros. Además, los clientes podrán disfrutar de un nuevo espacio gastronómico gracias a la construcción de un restaurante a la carta.

Por su parte, el 'Be Live Experience Orotava' ha experimentado también una modernización completa de todas sus habitaciones, 225 en total. Este establecimiento 4 estrellas, de perfil vacacional y de negocios, está situado en Puerto de la Cruz.

La inversión ha permitido ofrecer nuevos espacios como un gimnasio totalmente equipado o un moderno bar piscina. Además, han quedado reformadas otras áreas como la recepción, la zona de animación nocturna o el restaurante buffet, entre otros.

La cadena hotelera suma ya más de 9.000 habitaciones en 32 establecimientos repartidos por España, Portugal, Marruecos y El Caribe. Be Live Hotels no descarta abrir más hoteles en Cuba en 2018, después de haber sumado tres nuevos alojamientos en el país alcanzando los siete establecimientos este año.