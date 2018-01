La fiesta que abre la temporada

Ayer decenas de personas sacaron sus trajes de mago del armario para asistir al primer paseo romero del año. El núcleo realejero de Tigaiga se vistió de gala para celebrar la fiesta en honor a San Antonio Abad, una romería pequeña y familiar en la que tanto los residentes como los extranjeros son bienvenidos.

Desde el mediodía, las carretas que iban a participar en el recorrido preparaban la carne, el vino y el gofio que repartirían durante el paseo y daban los últimos retoques a los carros engalanados para la ocasión. Las brasas comenzaban a arder y por todo el entorno se desprendía el olor tradicional de la fiesta, mientras las cabezas miraban al cielo esperando que las nubes negras no cumplieran su amenaza de lluvia.

Raquel González y Vanesa Oliva eran dos de las integrantes de una de las carretas que sería parte del recorrido. Acompañadas por una docena de familiares y amigos, mucho antes de que comenzara la romería ya lo tenían todo dispuesto para empezar la fiesta. Huevos, papas guisadas y pan con chorizo llenaban las cestas colocadas alrededor de la carreta. "La idea es repartirlo entre la gente y pasarlo bien", aseguró González.

La joven explicó que el grupo está compuesto por "gente de la zona" y aunque no siempre pueden asistir juntos a esta romería "venimos siempre que tenemos ocasión". Oliva apuntó que este es el primer año que acuden varios hijos de integrantes del grupo al paseo romero, eso sí, todos ataviados con la vestimenta tradicional para disfrutar también de la fiesta. "Es la primera vez que los traemos porque ya están algo más granditos, seguro que lo pasarán genial", apuntó.

Con algo de retraso dio comienzo la misa previa a la procesión en una ermita abarrotada de fieles. La eucaristía contó también con la participación de la Agrupación Folclórica Tigotán que fue la encargada de cantar en esta función religiosa.

De hecho, algunos de los temas que sonaban desde el interior de la ermita ya sirvieron para que varias personas comenzaran a dar los primeros pasos de baile en los alrededores de la plaza de este núcleo realejero. Algunas de las que parecían no poder esperar para comenzar a bailar fueron Magda Pérez, Marisa León y Jacoba Batista, tres amantes del folklore de la Isla. "Nos conocemos porque estamos en varios grupos de baile, pero hoy hemos venido por libre a disfrutar de la fiesta", comentó León.

Ataviadas con sus mejores galas señalaron que "nos adaptaremos a las parrandas que haya y nos pondremos a bailar". Las tres llevan varios años asistiendo a esta romería que apuntaron es muy especial por ser la primera del año. "Es muy pequeña y familiar lo que le da mucho encanto", indicó Pérez. Y al estar tan cercana a la época navideña "viene muy bien bailar para bajar esos turrones que hemos comido durante las fiestas", bromeó.

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos, Isabel Elena Socorro, también se acercó ayer a disfrutar de esta fiesta del municipio. "Es muy peculiar porque además de la gente de aquí también se acercan muchos extranjeros que viven en los alrededores", explicó.

Socorro apuntó que Tigaiga es un núcleo muy particular en lo que a fiestas se refiere. "Los festejos anuales del municipio comienzan y terminan aquí, ya que el 25 de diciembre se celebra el Belén Viviente, el cinco de enero la cabalgata acaba en esta zona y hoy se celebra esta romería", señaló.

La edil del Consistorio realejero mantiene que aunque se trata de un paseo romero muy antiguo, durante años se perdió y fue recuperado en la década de los 80. A pesar de que había gente que vestía trajes de mago, muchos otros acudieron ataviados con ropa de calle. "Antes no venía nadie con la vestimenta tradicional, pero poco a poco estamos intentando que la gente se ponga su traje de mago para participar", indicó.

Magda Pérez es una de las grandes defensoras de la vestimenta tradicional para acudir a este tipo de actos. "A las romerías hay que venir bien vestido desde los pies a la cabeza", opinó, ya que se trata de una tradición "que no debe perderse". Por eso, manifestó que no hay quejas que valgan porque "con la ropa adecuada no se pasa frío ni calor".

Carmen Suárez y Carmelo Ramos también acudieron ayer a la Romería de Tigaiga perfectamente vestidos de magos. "Considero que es importante que la gente se vista adecuadamente para disfrutar de nuestras tradiciones, pero también reconozco que nosotros lo hacemos porque nos gusta y habrá gente a la que no le interese", expuso Ramos y confesó que "muchas veces es incómodo, yo he tardado unos 40 minutos en tenerlo todo perfecto".

Ambos acudieron a la primera romería del año con una vestimenta campesina de finales del siglo XIX y principios del XX. "Nosotros sacamos ideas y recortes de las láminas antiguas y también de internet, si te interesa el tema hay mucha información", manifestó Suárez.

Bajo su punto de vista, el precio que pueden alcanzar alguno de los trajes también es un impedimento para que la gente joven pueda vestirse de manera correcta. "Una falda de telar puede costar unos 200 euros, aunque también pueden comprarse ropa de telas industriales que son más asequibles e igual de fieles a la vestimenta tradicional", reconoce Suárez. Por eso, en su opinión "es muy difícil de conseguir que todo el mundo venga con los trajes perfectos".

Sin embargo, para esta pareja que reside Candelaria no es complicado ya que aseguraron tener armarios llenos de ropa que emula a la que vistieron los antiguos canarios en casa. "Los sombreros ya no tenemos donde ponerlos", reconoció Ramos.

Ambos se declaran enamorados de este tipo de fiestas y por eso tratan de asistir a todas las romerías que se celebran en la Isla. "Tenemos el calendario y tratamos de ir a tantas como podemos", explicó Ramos. Su pasión por este tipo de festejos les viene desde que ambos estuvieron en un grupo folklórico. "Después nos casamos, tuvimos hijos y lo dejamos un poco de lado, pero ahora ellos son mayores y hemos recuperado la afición", argumentó.

De la romería de Tigaiga lo que más les gusta "es ese ambiente rural que impregna la fiesta, tiene mucho sabor a pueblo ", argumentó. Por eso, quisieron estrenar aquí la temporada de romerías de 2018. "La idea es bailar un poco, acompañar a las parrandas y después comer y beber un vaso de vino antes de volver a casa", indicó.

Sobre las 14:30 de la tarde el sonido del tajaraste anunciaba el comienzo del paseo romero después de una hora de eucaristía. ¡Viva San Antonio! gritaban las decenas de personas que se congregaron alrededor de la ermita para ver la salida de la imagen. La música, el buen vino y las ganas de pasarlo bien acompañaron al santo en su recorrido de algo más de un 1 kilómetro y medio antes de volver al templo.

Después de la romería, quienes todavía tuvieran ganas de fiesta pudieron bailar en la verbena popular que se celebró en la calle Tigotán de este núcleo del norte de Tenerife, y así disfrutar hasta el último momento de una de las primeras romerías del año.