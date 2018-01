Agricultura suministra raticidas para acabar con los roedores en las zonas rurales

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos, a través de las Concejalía de Agricultura y Ganadería, ha puesto en marcha una intensa campaña de desratización en el municipio, especialmente en aquellas zonas donde la presencia de roedores es más habitual, como es el caso de las zonas rurales. El raticida, que se suministrará principalmente a agricultores y ganaderos, ofrece una serie de instrucciones para facilitar una correcta aplicación y manejo del producto, cuya primera entrega tendrá lugar hoy en el centro cultural de San Bárbara, de 10:00 a 13:00 horas.

Además, se han establecido zonas prioritarias junto a suelos rústicos cercanos a casas, núcleos urbanos, terrenos y alrededores de contenedores de residuos sólidos, buscando la distribución del producto de forma proporcional al grado de incidencia de estos roedores. La campaña se está coordinando junto a los agricultores y ganaderos de cada uno de los barrios para una mayor eficacia de esta iniciativa. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento icodense, José Domingo Alonso, explica que "queremos llegar a todos los rincones del municipio, y gracias a esta campaña se beneficiarán más de 500 agricultores y ganaderos; el producto se entrega con la presentación del DNI y asegurando que el destinatario tiene explotación en el sector primario".

En esta línea, añade que "es fundamental que los vecinos sigan las instrucciones pertinentes para una mejor función del raticida, ya que es importante que este producto no se maneje directamente con las manos, puesto que los roedores son muy intuitivos y captan cuando el ser humano ha manipulado el producto y de esta forma no lo consumen; el raticida no se puede dejar en un lugar en el que se almacenen alimentos ni en lugares donde los menores lo puedan manipular".