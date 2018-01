Las largas colas de las rebajas toman el testigo a las compras navideñas

No han pasado ni 72 horas desde que sus Majestades de Oriente dejaran los regalos bajo el árbol y ya son muchos los que ayer abarrotaban las principales calles del centro de Santa Cruz y las grandes superficies para tratar de hacer devoluciones o gastar las tarjetas regalo. Así, el periodo de rebajas comerciales tomaron el testigo de las fiestas navideñas en Santa Cruz de Tenerife con una nueva jornada dominical de puertas abiertas del programa Ven a Santa Cruz, tanto en el corazón comercial de la ciudad como en el Rastro, a la que acudieron miles de personas a disfrutar de la capital y en búsqueda de oportunidades, pese a las inclemencias meteorológicas de las últimas fechas. "Aprovecho hoy, que no estoy trabajando, para devolver algunas cosas en las que los Reyes no atinaron mucho con las tallas", aseguró Yanira Díaz mientras aguardaba en la cola para llevar a cabo sus devoluciones.

"Hoy [ayer para el lector] tenemos el primer Ven a Santa Cruz del 2018, un Ven a Santa Cruz con el que se demuestra que la ciudad no para, pues del éxito de la víspera y del día de Reyes, hemos pasado inmediatamente al Ven a Santa Cruz que se combina con una campaña de rebajas que se inicia ya y que, además, tenemos 5.000 cruceristas en el puerto con lo cual turismo, comercio, rebajas y una ciudad animada", aseguró ayer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien agregó: "Empezamos el 2018 de una manera brillante y ya empatamos esta misma semana con el Carnaval".

"Hemos cerrado un año 2017 brillante en términos de proyección económica de Santa Cruz y estrenamos hoy un nuevo año confirmando el carácter abierto y el atractivo de la capital para el ocio y el tiempo libre de cientos de familias, de Santa Cruz pero también de muchas otras localidades de la Isla", señaló el alcalde.

Bermúdez, quien recorrió ayer las principales calles del centro de la ciudad acompañado por el edil de Comercio, Alfonso Cabello, confirmó que "la apuesta creciente de abrir la ciudad al ocio en fechas festivas está representando una transformación muy positiva para la imagen y para la atracción turística de Santa Cruz y ése es un mérito compartido, del que es protagonista directo el tejido comercial de la capital".

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio explicó que, además de ser la primera edición del Ven a Santa Cruz, ayer también fue "el primer domingo de apertura comercial en toda la Comunidad Autónoma, según el acuerdo establecido con el Gobierno de Canarias y las dos patronales". "El primero de los diez domingos que habrá este año en Canarias de apertura 100% libre", agregó Cabello.

El también consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo comentó que este año que empieza será el quinto en el que se lleva a cabo la campaña de dinamización comercial de los primeros domingos del mes.

"El de hoy [ayer para el lector] también está marcado por su carácter turístico, pues tal y como ya adelantó el alcalde de Santa Cruz, tenemos a 5.000 turistas en la ciudad". "Ya hemos nos hemos despedido de la Navidad, ahora empezamos con las rebajas y vamos a empatar esta misma semana con el Carnaval pero será en marzo comenzaremos con diferentes actividades musicales y culturales en la calle, lo cual nos llevará ya casi hasta las fiestas de mayo", apuntó Cabello.

De la falta de actividades infantiles se quejaba ayer Cristina Domínguez, una lagunera que aseguraba que había decidido bajar a la capital tinerfeña no solo en busca de mejores temperaturas, sino también de los cuentacuentos y castillos hinchables que suelen poner los domingos comerciales. "Bajamos con las niñas pensando que iba a haber alguna actividad para ellas pero no hay nada", explicó esta lagunera para añadir: "Debería haber más actividades para los pequeños los fines de semana".

"Este año los Reyes han caído muy bien porque ha sido en fin de semana y, además, al día siguiente han comenzado las rebajas", comentó Guacimara Arbelo, quien añadió: "He comprado alguna cosa en rebajas que a los Reyes Magos se les pasaba del presupuesto".

En cuanto a la apertura de los comercios durante el día de ayer, el edil de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio indicó que la tasa de apertura comercial se aproxima en su conjunto al 80%, con 100 por 100 en el caso de los establecimientos de más de 300 metros cuadrados, en uno de los domingos de apertura seleccionado por los propios comerciantes.

"Han abierto el 100 por 100 de los comercios dedicados a la tecnología, la moda y los complementos", especificó el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre los descuentos con los que han comenzado esta nueva campaña de rebajas, Alfonso Cabello afirmó que "las rebajas han arrancado con descuentos muy fuertes y con muy buen ambiente, en línea con los buenos resultados de la campaña navideña".

Cabello se sumó por último al agradecimiento del alcalde de Santa Cruz de Tenerife "a la respuesta de los comerciantes y de la ciudadanía, que con su participación van convirtiendo en costumbre lo que antes solo era una excepción".

"Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz , nuestra prioridad es poner las mejores condiciones para que nuestra oferta de ocio sea cada día más atractiva para la demanda social de las familias y del turismo de Tenerife. Hacer fáciles las cosas", agregó Cabello, quien también aprovechó la ocasión para agradecer la colaboración de la Autoridad Portuaria se ha habilitado un espacio amplio de aparcamiento completamente gratuito en la explanada del Puerto de Santa Cruz, que permanecerá abierto hasta el próximo miércoles, 10 de enero.