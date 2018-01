El diseñador canario al que aseguran que plagia Pedroche, ingresado por el disgusto

El diseñador tinerfeño Joshua Velázquez ha sufrido una arritmia cardíaca por el disgusto y el estrés que le ha provocado la polémica entre uno de sus diseños y el llevado por Cristina Pedroche en las pasadas campanadas. Como le ocurrió en 2016, la prensa nacional y las redes sociales se han volcado en acusar de plagio a Pronovias, marca que firma ambos atuendos.

El artista santacrucero explica a este periódico que el día 1 de enero de 2018 por la tarde sintió "un fuerte dolor en el pecho y se me durmió un brazo". En ese momento se encontraba con unos amigos en Tacoronte, que lo llevaron por Urgencias al centro médico del municipio, donde perdió el conocimiento.

"Cuando desperté estaba en una camilla, con una vía en el brazo, monitorizado y con el oxígeno puesto", explica el diseñador que ha vestido a artistas como Soraya o Paris Hilton. Y es que desde la ciudad norteña fue trasladado inmediatamente en ambulancia monitorizada al Hospital Universitario de Canarias HUC, donde pasó la noche. Tras estabilizarle y realizarle unos análisis, dieron de alta a Velázquez el día 2 de enero por la mañana.

Aún le están haciendo pruebas y espera el resultado de otras pero los médicos le han dicho que probablemente sufrió un colapso por el estrés, algo así como un amago de infarto, debido a la tensión a la que ha sido sometido por la polémica a nivel nacional de la similitud entre sus vestidos y los de la presentadora. "Estaba pendiente de mil cosas, no paraba de sonarme el teléfono y mi cabeza no lo asimiló", reflexiona ahora el diseñador.

"Me han dicho que no haga esfuerzo físico y que no tome ni café ni refrescos con cafeína", cuenta Velázquez, quien está cumpliendo a rajatabla estas recomiendaciones médicas. "He dejado de ir a entrenar y aún no he empezado a trabajar en la nueva temporada: me estoy tomando unos días de relax", reconoce a este periódico.

Aunque esta mañana participó en un programa de Televisión Española en Canarias, donde contó por primera vez el incidente, y esta noche de lunes participa también en Televisión Canaria, asegura que se encuentra mucho más tranquilo. "El apoyo de la gente también me ayuda mucho a estar tranquilo", sentencia el autor de los atuendos de la orquesta El Combo Dominicano.