Intersindical Canaria denuncia la falta de limpieza en el edificio judicial

Intersindical Canaria presentó este miércoles, en los juzgados de Arona, una denuncia en la que acusa a la Dirección General de Justicia de Canarias de "grave incumplimiento de las disposiciones mínimas establecidas en el RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, concretamente en el apartado de orden limpieza y mantenimiento que se establecen RD 486/1997".

Según se especifica en la demanda interpuesta por el sindicato, la falta de limpieza en el edificio judicial de Arona se debe "a la huelga indefinida iniciada en pasado día 20 de diciembre de 2017 por los trabajadores de la empresa encargada de limpieza Ralons Servicios en los órganos judiciales". El denunciante califica de "muy grave" las condiciones de seguridad a higiene que se dan en el edificio judicial de Arona "donde no existen al parecer servicios mínimos". Intersindical Canaria, describe en su demanda la suciedad y falta limpieza en el edificio judicial, tanto en las dependencias judiciales, como en los aseos y calabozos. Según consta en la denuncia "no se vacían las papeleras, los funcionarios están utilizando cajas de papel como papeleras, existiendo en las mismas restos orgánicos depositados". Asimismo, el sindicato denuncia la presencia de "malos olores como consecuencia de no limpiar aseos, ni vaciar papeleras" y la presencia de "papeles tirados por los suelos". Según la demanda, la situación en los calabozos es peor "debido a que no se limpian, ni se repone el papel higiénico, teniendo en cuenta que a los calabozos suelen ir detenidos, en algunos casos portadores de posibles enfermedades infectocontagiosas, que pasan a disposición judicial, sin ningún tipo de protocolo ni medida higiénica".

La denuncia continua haciendo alusión a la "suciedad en los suelos y pasillos, lo que puede provocar caídas y accidentes" y a la "falta de higiene y limpieza en las dependencias del Instituto de Medicina Legal, en las que se realizan reconocimientos por parte del los médicos forenses". El sindicato concluye la denuncia alegando que "lo más grave es que la Administración tiene conocimiento de dicha situación, sin solución hasta la fecha" y que "la situación en el edificio judicial de Arona es insostenible, pudiéndose crear graves consecuencias para la salud de los trabajadores y usuarios de la justicia". Este sindicato presentó un escrito el pasado 22 de diciembre ante el Comité de Seguridad y Salud laboral de Justicia avisando de tal hecho, pero "aún no se ha solucionado nada", según indicó a este periódico, el delegado de Prevención, David Ortuño.

Ortuño explicó que "hemos recibidos numerosas quejas por parte de los funcionarios por la falta de limpieza, a raíz de la huelga del personal de limpieza de la empresa encargada de la misma, que está originando graves problemas". El sindicato aseguró en un comunicado que la Dirección General tenía conocimiento de la huelga de limpieza y exige que se cumplan las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en los lugares de trabajo en relación a orden, limpieza y mantenimiento, establecidas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Ortuño subrayó que está situación no es puntual, ya que "venimos denunciando incumplimientos regulados en el art. 9 del RD 486/1997, ante el comité e Inspección de Trabajo". En este sentido, el sindicato solicitó al Comité de Seguridad y Salud de Justicia que atendiera esta reclamación a la mayor brevedad posible y tomara las medidas oportunas para subsanar las deficiencias mencionadas, "pues, en caso contrario, nos veremos obligados a presentar la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo", manifestó.