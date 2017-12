Unas tres horas de cola es el promedio del tiempo de espera que debe aceptar todo aquel que quiera conseguir alguno de los números que podrían ser agraciados en el sorteo del Niño, el próximo seis de enero, en el punto receptor de loterías con más suerte de Canarias y uno de los más solicitados del país. Se trata de la ya conocida como "la gasolinera de la suerte" (en la autopista del sur de Tenerife, dentro del municipio de Granadilla de Abona), una estación donde la gente para a llenar los depósitos de la ilusión.

"El repartidor de donuts llegó a las cinco de la mañana y ya había gente haciendo cola", afirmaba la mañana de este jueves 28 de diciembre Jenny, la encargada de origen brasileño que atiende en uno de los mostradores del establecimiento. "Desde antes de abrir hasta el cierre, por la noche, hay gente haciendo cola continuamente", aseguraba. Y es que desde el martes, muchos han aprovechado los primeros días laborales de la semana tras la Navidad, para acercarse a cambiar los reintegros, a cobrar algún premio o comprar algún número del sorteo de El Niño.

"Han hecho un pacto con el diablo", bromeaba David Fernández cuando por fin llegaba al mostrador tras dos horas y media de cola. Tras recoger dos boletos premiados con 100 euros, no ha querido resistirse a la tentación de probar serte con El Niño. "Me da igual el número, porque la suerte la traen ellos. Que me den el número que quieran", manifestaba.

Para José González, hijo del propietario de la ya emblemática estación, esta 'racha' que empezó en el 2013, es fruto de mucho trabajo por parte de su padre y de toda la familia, y el resto es simplemente "pura magia". Una vez caído el gordo hace cuatro años, lo demás "vino sólo", afirmaba esta misma mañana, mientras intentaba organizar la tremenda cola que comenzaba a impedir el paso de algunos vehículos. Con la amabilidad que les caracteriza a él y a su familia, invitaba a los clientes a movilizarse en beneficio de una mejor fluidez para todos. González afirmaba que no tienen ningún amuleto especial ni santo al que se aclamen, pero si por algo es conocido su padre es por su generosidad (la primera vez que les tocó el gordo había repartido un décimo del número premiado a cada uno de sus empleados) y por el "buen rollo" que transmite y que se respira en el establecimiento: a pesa rde las colas y el ajetreo, los empleados no dejan de sonreír ni un instante. "A ver si va a ser contagioso esto de la suerte", comentaba Camilo Blanco, que paró a repostar gasolina y su mujer no dudó en unirse a la cola del "¿y si toca?".

La gasolinera de Granadilla, que volvió a vender por quinto año consecutivo un décimo del Gordo, el 71.198; 22 del segundo, el 51.244, veinte décimos del quinto premio 58.808 y otros dos décimos de otro quinto, el 00580, es ya todo un referente nacional. De hecho, recibe peticiones de todas las provincias españolas y desde las islas vecinas se desplazan expresamente para 'repostar' suerte.