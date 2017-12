Los héroes de la Navidad ya están aquí. Los más pequeños de la casa inauguraron ayer el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT) que este año va dedicado, precisamente, a los supehéroes, en especial al Super PIT, el personaje encargado de rescatar la diversión para los niños tinerfeños. Y ha hecho su trabajo. La emoción, los nervios, las risas y la adrenalina se apoderaron ayer de los primeros visitantes del parque instalado en el Recinto Ferial que se encargará de que estas fechas sean especiales para toda la familia hasta el próximo 5 de enero.

"Yo me subo a todo, no tengo miedo", asegura Victoria Cola sin apartar la vista de la Superwoman que desfila por el escenario. "Es mi personaje preferido", agrega la pequeña que también ha elegido el disfraz de la heroína para disfrutar de las más de 40 atracciones del PIT. "Hemos venido un grupo del colegio todas de un superhéroe diferente", explica.

Mientras, encima de la tarima comienzan a desfilar Superman, Batman, el Capitán América, Spiderman y otros héroes de los cómics y el cine. Nadie quiere perderse la oportunidad de sacarse una fotografía con los personajes. "Spiderman es el más divertido porque tiene telarañas", afirma Marta Sánchez. La pequeña reconoce que su cita con el Recinto Ferial se ha convertido en una tradición navideña. "Vengo todos los años. Es muy divertido", añade. Su madre, Lini Martínez, lo confirma. "Venimos cada Navidad ya que me parece una gran opción para que disfruten los niños y también los mayores", destaca. Y con el tema de este año, aún más. "Los superhéroes gustan a todas las edades", recalca.

Niños, héroes y autoridades políticas estrenaron las colchonetas, montañas rusas y cochitos locos del PIT que este año cumple su XXVIII edición bajo el nombre Super PIT. Al rescate de la diversión. En esta edición cuenta con 40 atracciones, numerosas actividades y talleres distribuidos en 18.000 metros cuadrados. Aunque los más pequeños tienen siempre su preferida. "La que más me gustan son las colchonetas porque me lo paso pipa", señala Gabriela quien agrega que "lo único que no me gusta es el saltamontes. Me da un poco de miedo aunque seguro que el año que viene me subo".

Minutos antes del inicio de este clásico de la Navidad en la Isla, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, comentó que el objetivo de este año es que sea "un PIT para toda la familia" porque junto a las atracciones para los más pequeños de la casa, en esta ocasión, cuenta también con una zona TLP destinada a los más jóvenes con 1.000 metros cuadrados para talleres 2030, manualidades, juegos de mesa, just dance y realidad virtual, entre otras actividades. La entrada al PIT es de nueve euros, salvo los días 21 y 22 que ofrecerá un precio familiar de cinco euros por persona.

Por su parte, del vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, recordó que la apuesta del PIT por esta TLP Zone "supone una evolución necesaria que, junto al resto de atracciones, juegos, actividades de ocio y formación, supone una importante oferta de entretenimiento y diversión".

Novedad

La TLP Zone albergará diferentes torneos de videojuegos, como League of Legends, Clash Royale, FIFA18, Minecraft o Just Dance de la mano de Movistar. En ellos se repartirán hasta 2.000 euros en premios. El espacio contará con charlas formativas y aspectos de los eSports, en los que jugadores profesionales resolverán dudas y aportarán consejos.