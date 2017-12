La Isla podría sufrir restricciones de agua si no llueve antes de febrero

El consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, reconoció ayer en una entrevista concedida a la Cadena Ser, que si no llueve antes del mes de febrero, "podría darse la situación de que haya restricciones de agua en la Isla".

Martínez explicó que desde el Cabildo están trabajando para evitar estas circunstancias con acciones como la recién inaugurada desaladora de Fonsalía, en Guía de Isora. Agregó que, además de la comarca de Isora y Adeje, las zonas más problemáticas son Vilaflor y la Isla Baja. Con respecto al problema de la sequía, el consejero afirmó que "hemos pasado un verano muy complicado con el tema de los vertidos y las microalgas y ahora mismo vivimos una situación de sequía preocupante de cara al próximo verano, con la demanda del campo unida al incremento de turistas".

Ciclo integral del agua

El consejero reconoció que ha habido un abordaje escaso del ciclo integral del agua. Se trata de un tema "que no hemos desarrollado como deberíamos", manifestó, destacando que este sector "es una fuente de empleo estable, a la vez que una protección del medio ambiente". Martínez explicó que existe una brecha importante en asuntos como la implantación de la red de alcantarillado o la puesta en marcha de las depuradoras, etc. como generadoras de empleo y salud ambiental. Con respecto a la sequía, el consejero afirmó que podrían llegar a tomarse medidas restrictivas si no llueve de aquí a febrero y que "el recurso clave del futuro es la reutilización de aguas negras". Una mejora en el sistema de reutilización de estas aguas, mejoraría los acuíferos de la Isla, aseguró Martínez. El consejero reconoció que menos del 20% de las aguas negras son reutilizadas para uso agrícola. Concretamente, de 60 hectómetros cúbicos producidos al año, "se recogen 38, se depuran 24 y se reutilizan 11'5". Martínez explicó que la depuradora de Santa Cruz "es la única que cubre la comarca de la zona de Las Galletas, donde se reutiliza para el riego de los cultivos de plataneras y también alcanza algunas zonas en Adeje y Arona .

En cuanto a la nueva depuradora de Valle Guerra, el consejero apuntó que con la implantación de la red de distribución de riego "si estamos en disposición de dar hasta 4.000 metros cúbicos al día de aguas de calidad".