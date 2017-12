El número de terromotos en la Isla se reduce un 70% desde 2004

El número de terremotos en la Isla se ha reducido un 70% desde 2004. Científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN ) muestran en un estudio que el número de temblores mensuales llegó a superar los 200 durante la última crisis sísmica de importancia en Tenerife en el año 2004 y que ha ido disminuyendo paulatinamente hasta la actualidad. En concreto, durante aquel año se detectaron más de 2.500 terremotos mientras que diez años después apenas se superaron los 800 seísmos anuales, con la excepción del año 2016 cuando se produjo un enjambre sísmico el 2 de octubre con más de 900 terremotos de muy baja magnitud detectados durante ese día.

El pasado mes de abril, investigadores del ITER-Involcan proponían la existencia de un enjambre sísmico anómalo en la isla de Tenerife con más de 1.800 terremotos entre 2010 y 2011, y lo relacionaban con un supuesto aumento previo de emisiones difusas de CO2 en el rift noroccidental de la Isla. El IGN demuestran ahora que esa sismicidad anómala nunca ocurrió y que se trata de una cantidad habitual de terremotos de muy baja magnitud en la Isla y que ha disminuido paulatinamente desde la crisis sísmica de Tenerife de 2004.

Para ello, investigadores del Centro Geofísico de Canarias, Observatorio Geofísico Central y de la Red Sísmica Nacional -todos pertenecientes al IGN-, acaban de publicar un estudio en la revista Bulletin of Vulcanology sobre la sismicidad de baja magnitud en Tenerife. Para el IGN, con este trabajo queda demostrado que la sismicidad durante los años 2010-2011 no era una anomalía sino la habitual que se produce en la Isla, con tendencia descendente desde 2004. Sin embargo, "el origen exacto de esta sismicidad no está claro pero debe tener relación con la actividad volcánica de la Isla, que está siendo objeto de estudio por el proyecto de investigación MultiTeide liderado por el IGN. Este trabajo supondrá un comienzo para analizar la sismicidad de fondo de la Isla durante los últimos 20 años y poder usarla de referencia en futuras crisis sísmicas", comentan los científicos.

El equipo del IGN ha realizado un conteo de eventos sísmicos en la única estación sísmica de la Isla que lleva en funcionamiento de manera continua y con adquisición de datos digitales desde el año 1997, situada en Las Cañadas del Teide y denominada CCAN.

"Mediante el análisis de la forma de onda se han descartado los eventos lejanos y se ha encontrado que el número de terremotos a una distancia del Teide menor de 60 km es casi siempre mayor de 50 mensuales. En la mayoría de los casos los terremotos tenían una magnitud inferior a 1 y no eran localizables con la red sísmica disponible entonces", aseguran los autores de este trabajo.

Según los científicos, el catálogo empleado por investigadores del ITER con el que proponen la existencia de sismicidad anómala en 2010-2011, está sesgado ya que se basa en la combinación de dos catálogos no compatibles.