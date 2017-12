El Rey pone a Arona y Adeje como ejemplo de renovación turística

El rey de España, Felipe VI, puso a Arona, Adeje y San Bartolomé de Tirajana como ejemplo de entre los ocho principales destinos turísticos de España en la intervención que realizó en el marco del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas. En este encuentro mantuvo un intercambio de impresiones con los alcaldes que forman parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMT) de la que, además de los tres citados, forman parte Guía de Isora y Mogán y a la que se podrían sumar otros en los próximos meses. Las palabras del rey fue un espaldarazo al trabajo que esta organización viene desarrollando en los últimos meses.

"Quiero hacer una referencia, de manera singular, a sus ayuntamientos", destacó el rey Felipe VI. El monarca añadió en su discurso que "no solo porque vivamos un tiempo en que las ciudades, y no sólo las capitales, juegan un creciente papel en el desarrollo de las sociedades. Sino también porque, en este caso, tres ayuntamientos canarios se sitúan entre los ocho primeros municipios turísticos de España en número de pernoctaciones: el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que hoy nos acoge, junto a los ayuntamientos de Arona y Adeje, en la isla de Tenerife. Son, además, destinos maduros que están afrontando, no sin esfuerzo, el reto de su renovación".

El discurso del rey ante los principales actores del sector durante este foro internacional, precedió a la reunión que mantuvo la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, al inicio de la cual se mantuvo un encuentro con los alcaldes de Salou, Pere Granados, y de Benidorm, Antonio Pérez, ambos miembros de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, a la cual pertenecen Arona, Adeje y San Bartolomé de Tirajana.

En esa reunión se trató acerca de las fórmulas de colaboración entre ambas y de acciones de cara al próximo desarrollo de la principal feria del sector turístico en España, Fitur.

En el encuentro de la AMT estuvieron presentes los alcaldes de Arona, José Julián Mena; Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; y San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; además de los concejales de Turismo de Guía de Isora, José Miguel Mesa; Arona, David Pérez; Adeje, Ermita Moreira; y San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez.

La reunión de la AMT estuvo centrada, por un lado, en las acciones de ampliación de esta organización que trabaja para convertirse en el interlocutor conjunto de los principales destinos turísticos de Canarias para cooperar y colaborar con otras instituciones en el planteamiento de ideas y en la búsqueda de soluciones que permitan a estos municipios mejorar su competitividad en un mercado complejo, desde la importancia estratégica que tienen para las Islas, dada su posición en el sector turístico y su peso en la economía.

La reunión sirvió también para avanzar en las líneas de trabajo que seguirá la AMT de cara a Fitur, así como en la búsqueda de sinergias que permitan mejorar la promoción turística de los municipios que la componen en esta feria.