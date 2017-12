Éxito de participación en la Noche en Blanco de Puerto de la Cruz

Mientras media isla se mojaba por la lluvia, el casco del municipio de Puerto de la Cruz vivía una auténtica jornada de fiesta. Desde medio día los más madrugadores bailaron, jugaron y lo pasaron en grande dentro del programa de actos puesto en marcha por el Ayuntamiento para la Noche en Blanco. Hubo tiempo para todo: juegos, deporte, moda, música, gastronomía y, por encima de todo, compras.

El encuentro prometía y la ubicación de las actividades resultó un acierto para todos los que se animaron a pasar su sábado haciendo compras y aprovechando una jornada diferente para dar la bienvenida al mes de diciembre. La que fue la séptima edición de este encuentro congregó a más de medio centenar de actividades culturales y de ocio que invadieron las calles y que estaban dirigidas a dinamizar e incentivar las compras en el comercio local. Para ello, muchas tiendas mostraron sus productos con descuentos y ofertas especiales.

Ana Rosa Noval lo tuvo claro: "Si tengo que comprar, porque este mes es lo que nos toca hacer, prefiero aprovechar, venir a ver las ofertas, llevarme lo que me convence, y encima tomarme algo con el solito". Lo mismo opinó su hermana Rosalía tras argumentar que aunque "no siempre hace falta lo que se compre, tener las cosas tan a mano hace que uno compre".

Y si las tiendas tuvieron un buen resultado en la jornada comercial, los locales de restauración, como ocurre siempre en estos eventos, también triunfaron y lo hicieron a lo grande. "Me encanta el Puerto y me encanta la Plaza del Charco", valoro María Luisa Álvarez. "Siempre es agradable un ratito aquí", confirmó mientras se tomaba un refresco en una de las cafeterías. Costó encontrar una mesa vacía en un terraza en algunas zonas pero la espera mereció la pena porque la tarde la noche se quedó "agradable", sostuvo Esther Luis.

La mayor parte de las calles se llenaron de actividades para todos los públicos, ya fueran turistas y visitantes o vecinos del municipio. Las zonas de actividades se dividieron en cinco ubicaciones diferentes que concentraron la mayor parte de los actos.

Los niños tuvieron su día grande en la Plaza del Charco, con baile, talleres de manualidades, tarjetas de navidad, reciclaje y también globoflexia. Los superhéroes fueron los responsables de las risas de los más pequeños –y los no tan pequeños– y no hubo ningún padre que no sacara su teléfono móvil para inmortalizar el momento en el que Hulk, Spiderman, el Capitán América o Ironman le chocaban la mano como si fueran amigos desde siempre.

También fue la Plaza del Charco el punto de encuentro donde las asociaciones del municipio pudieron mostrar su solidaridad a todos los que se decantaron por acercarse hasta esta zona desde primera hora de la tarde.

Pero si algo llamó la atención de los presentes, sobre todo por lo novedoso de su puesta en marcha, fue la Gran Pasarela de Moda instalada en la calle Quintana con unos 15 metros de longitud. Hasta 16 empresas del sector participaron en los desfiles que derrocharon glamour y saber estar. Hizo falta que se fuera el sol y la luna hiciera aparición para que las modelos demostraran su saber estar sobre el escenario, juego de luces incluido, y una gran pantalla gigante que acompañó toda la iluminación.

Otro de los epicentros de la jornada de dinamización fue la denominada zona gastronómica situada en la Plaza de Europa. "Está todo rico por eso es difícil decantarse por una cosa sola", argumentó Raquel Hernández. La comida internacional fue la auténtica protagonista de este enclave con platos preparados por los restaurantes del municipio que incluyeron también productos típicos de Navidad. Los puestos dejaban mesas y sillas en el centro del recinto para que quienes lo desearan se sentaran de forma cómoda a comer y beber. Tanto a medio día como ya entrada la tarde, las ventas no pararon.

Pero no todo fue llenar el estómago. En la Avenida Colón, otra de las incorporaciones de esta edición, se concentró lo que el Ayuntamiento catalogó como Arte Urbano. Además, el bodypainting no dejó indiferente a nadie, por lo espectacular de los modelos. En el Paseo de San Telmo las clases de zumba se prolongaron durante el tiempo suficiente como para animar a todos a echarse un baile junto a los suyos.

Y para los amantes del deporte también hubo espacio. La Plazoleta Reyes Católicos, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la tarde fue escenario de exhibiciones de baloncesto, tenis de mesa, patinaje, spining, artes marciales y bailes latinos. Por lo general, comenzaba con la demostración de las escuelas para después dar paso a la participación del público.