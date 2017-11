Alonso: "Parece que Morales siempre está mirando a los lados con envidia"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asegura que su homólogo en Gran Canaria, Antonio Morales, "en lugar de mirar, como hacemos nosotros, cómo hacer las cosas mejor, siempre está mirando para los lados con envidia". Alonso respondió así ayer a las declaraciones del mandatario de la Institución grancanaria en las que afirma que su Isla acumula un desequilibrio de 120 millones de euros con respecto a Tenerife entre 2015 y 2018.

Para el presidente tinerfeño, las palabras de Morales "no sorprenden a nadie". "Siempre tiene una dialéctica insularista y al final el resultado es que su discurso está plagado de agravios. Es a lo que nos tiene acostumbrado", criticó Alonso. "No voy a entrar en cifras porque no las conozco al detalle, pero mi interés principal no es saber lo que le toca a Gran Canaria sino saber lo que Tenerife necesita y lo que tiene en los presupuestos", agregó el mandatario de la Institución tinerfeña.

Así, Alonso ha tachado la actitud de Morales como "victimista". "Está demostrado que basa su acción política en el insularismo, incidiendo en que nunca es culpa de él y todo es culpa de los demás y de que maltratan a Gran Canaria", lamentó. En el caso de Tenerife, -señaló- que no se ocupa de si tiene "un euro más o menos", y en ese sentido, valoró la gestión de la Consejería de Sanidad para culminar el Hospital del Sur y aumentar la dotación del complejo del Norte, pero no está satisfecho con la gestión de Obras Públicas en Carreteras.

No obstante, el mandatario de la Institución tinerfeña matiza que las declaraciones de su homólogo "se suelen diluir como azucarillo en el agua". En este sentido, Alonso se refirió a la petición de Morales para que los diputados de Gran Canaria bloqueen los presupuestos. "Hay que recordar que rechazó el fondo de desarrollo para Canarias e hizo una batalla contra esos recursos y al final terminó firmándolos"., recordó el presidente. En esta línea, Alonso destacó que esta propuesta " no irá mas allá de titulares y no terminará siendo algo efectivo".

En relación con la reforma electoral, el presidente recalcó que "está todo por ver". "No creo que los grupos lleguen a una posición todavía. Yo he planteado que Tenerife tendría que tener un diputado más, ya que tiene más habitantes, pero el asunto está demasiado verde ya que aún no se ha encontrado una posición común", concluyó.