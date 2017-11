La moda tinerfeña se va a Madrid

Una amplia representación del programa del sector textil Tenerife Moda, que promueve el Cabildo en Madrid, compuesta por 22 firmas, presenta desde hoy, hasta el viernes 24, sus propuestas para la temporada primavera-verano 2018. La cita tiene lugar en el gabinete de prensa Mila Bentabol, en la calle Fortaleza, desde las 10:00 hasta las 17:00 horas (y desde las 10:00 hasta las 15:00 el último día). Esta acción promocional se organiza para dar a conocer las colecciones de cada temporada y en ella se dan cita un amplio grupo de estilistas de las principales revistas de moda del panorama nacional, así como otros invitados relacionados con el sector, que podrán adquirir prendas y comercializarlas.

Marcas

Entre las marcas presentes se encuentran, en el apartado de Joyería y Complementos, Magdala, Nok, By Loleiro, Morgan&Leone S.L. y Roselinde; en Moda hombre, Néstor Rodríguez y en el de Moda Mujer acuden Amarca, Sedomir Rodríguez de la Sierra, Juan Carlos Armas, Lucía Suñer, Culito Fron Spain y Leo Martínez. La representación de Moda baño irá de la mano de Noemí Felipe y Oh Soleil; y de Moda baño mujer acuden Arena Negra, The Knot Company, Eleyte, Zooo Hetel y Pi 314. De EmprendeModa Tenerife viajan a Madrid Abraham Zambrana, Hammerhoj Design y Ana Mata Design.