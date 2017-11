El Cabildo se compromete a izar la bandera 'trans' en 2018

El Cabildo se comprometió públicamente, en la mañana de ayer, a izar la bandera e iluminar el edificio con las luces conmemorativas, el 20 de noviembre de 2018, cuando de nuevo se celebre el Día Internacional de la Memoria Transexual.

El Consistorio, pidió disculpas por los "motivos técnicos" que impidieron que ayer se pudieran realizar ambas acciones simbólicas y acogió "como muestra de apoyo", la lectura de un manifiesto con motivo de esta conmemoración.

El manifiesto, hecho público por la Asociación Estatal de Hombres Transexuales (Transboys), busca proteger y abogar por el respeto hacia este colectivo. El escrito recuerda que cada 20 de noviembre se dedica a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas trans, así como para recordar la violencia continua que sufre la comunidad trans. "El evento -recoge el manifiesto- tiene como finalidad darles rostro y voz a aquellas víctimas de la violencia transfóbica, así como hacer visible nuestra exigencia a vivir una vida libre de violencia y poder ejercer nuestros derechos como el resto de la ciudadanía".

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, estuvo presente en el acto acompañado de la consejera de Igualdad, Estefanía Castro, y otros miembros de la Corporación insular. La consejera de Igualdad abrió el acto dirigiéndose a los presentes para recordar a las personas trans y de género diverso que han sido asesinadas.

Asimismo, destacó que desde 2008 se han producido 2.609 asesinatos de personas trans por odio, contabilizadas por el Observatorio de las Personas Trans. "Para acabar con estos datos tan atroces -manifestó- tenemos que visibilizar a las personas trans y así acabar con estereotipos excluyentes que nos permiten alcanzar una sociedad diversa e inclusiva".

La consejera aseguró que el próximo año, en el 2018, "podremos izar la bandera, podremos iluminar el edificio y podremos visibilizar tanto la reivindicación como la injusticia que supone que haya personas asesinadas, sin contar los datos de suicidio, que también son escalofriantes". Castro subrayó que este año, el Cabildo, "aún no pudiendo izar la bandera e iluminar el edificio, no vamos a escatimar en alzar la voz para decir 'basta ya', se acabó el odio y eso es lo que hemos querido visibilizar hoy: todo el apoyo a la Asociación Transboys, con los que estamos seguros que vamos a poder contar para dialogar y poder seguir avanzando en derechos y libertades para las personas trans". El vicepresidente de Transboys, una asociación estatal de hombres transexuales con sede en Tenerife, Yelko Fernández Ferrer, leyó el manifiesto y explicó que el Día Internacional de la Memoria Transexual, en inglés Transgender Day of Remembrance (TDOR), que se celebra anualmente el 20 de noviembre, es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas trans, así como para recordar la violencia continua que sufre la comunidad trans. La Asociación, junto a la Plataforma Trans, pide a todas las instituciones que visibilicen este día, condenen estos homicidios y exijan el fin de los mismos.