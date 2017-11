"No concibo hablar de Tenerife sin el bienestar social de nuestra gente"

Los socialistas tinerfeños tienen este domingo una cita ineludible con su futuro más próximo: la elección del nuevo secretario insular del partido. Los militantes deberán elegir entre dos candidatos con mucha experiencia a sus espaldas y tablas en la política, pero con argumentos y proyectos algo distintos. Gloria Gutiérrez, que fue en su momento una firme partidaria de Juan Fernando López Aguilar, presenta su candidatura para calibrar sus apoyos entre los afiliados tinerfeños. La que fuese diputada regional y directora general de Trabajo, se define a sí misma como "socialista y feminista practicante" y afirma que la igualdad, la justicia social y la dignidad de las personas son los tres puntos que marcan su hoja de ruta como política y como ciudadana.

Vivimos momentos de crisis profunda con respecto a la credibilidad en la clase política, ¿es posible devolver la ilusión a una sociedad tan harta de corrupción y de injusticias sociales?

No sólo creo que es posible sino que es algo que yo he llevado a la práctica en cuanto he tenido oportunidad. Cuando fui vicesecretaria en la agrupación de Santa Cruz, impulsamos todo el movimiento de Las Teresitas y, entre otras cosas redactamos una de las denuncias del mamotreto. Siempre me he involucrado en la lucha contra la corrupción porque pienso que, efectivamente, es una de las causas de la falta de credibilidad que sufrimos hoy en día en la política. La corrupción ha salpicado a todos los partidos pero los hechos puntuales no deben de desviarnos de la línea del partido que en el caso del PSOE es clara al respecto y así lo recoge nuestro código ético. A nivel insular, con la crisis y el asunto de la gestora, al partido le ha faltado fuerza y cohesión. Nos hemos diluido mucho y no debemos perder de vista quienes somos y de dónde venimos: somos el Partido Socialista Obrero español y lo de "obrero" hay que reivindicarlo. El partido socialista tiene que ser la voz y la solución de los problemas más importantes de nuestra sociedad y, en estos momentos, el problema mas importante es el índice del 44% de la población isleña en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto es lo que importa de verdad y es algo que siempre he tenido muy claro a lo largo de toda mi trayectoria.

Siendo usted secretaria general insular, ¿qué le diría a una eventual dirección regional que quisiera reeditar fórmulas como la de los pactos en cascada? ¿Qué será lo primero, los municipios de Tenerife o el Gobierno de Canarias?

Yo creo que a todos nos ha quedado bastante claro que los pactos en cascada no funcionan. La secretaría insular tiene la visión que debe de tener, ni la municipal, ni la de la Comunidad Autónoma, sino la de la Isla. Aquí tenemos casi cuatro ámbitos competenciales: local, insular, autonómico y estatal. De lo que se trataría en este caso es de tener una visión global de la Isla, equilibrada y cohesionada socialmente. Y por equilibrio y cohesión me refiero a la existencia de una redistribución de la riqueza que se consigue a través de salarios dignos en todos los sectores. Tampoco le tengo miedo a hablar de la Ecotasa. Me alegra que al sector turístico le vaya bien, por supuesto, pero hay que hacer un reparto justo de beneficios de manera que los que vivimos aquí, también podamos disfrutar de las riquezas de nuestra tierra. No nos vale que bajen los puestos de trabajo en este sector y mientras su aportación al PIB va en aumento. Han sacado beneficio, explotando a los trabajares. No entiendo Tenerife sin los tinerfeños y tinerfeñas. No concibo hablar de Tenerife sin el bienestar social de nuestra gente.

Si le digo moción de censura en La Laguna, ¿usted qué me diría?

No es ningún secreto que yo me he pronunciado a favor ya desde antes de optar a la candidatura de la secretaría insular. Ha que tener mucho criterio a la hora de gestionar colectivos, y en el tema de los pactos del Partido Socialista el criterio debería ser pactar prioritariamente con fuerzas de izquierda. En La Laguna está claro que la ciudadanía ha votado una mayoría de izquierda. En caso de tener que pactar con Coalición Canaria o Partido Popular, hacerlo siempre y cuando queden bien definidos los territorios y no queden diluidas las competencias dentro del gobierno. El partido debe de tener su espacio propio y en sus áreas de gobierno imprimir la esencia socialista. Eso se puede hace y yo lo he hecho sin ningún problema. Si no, te vas. Porque tiene que haber libertad para estar y para salir. En el tema de La Laguna entiendo que lo que procede es en primer lugar dilucidar la cuestión orgánica y regularizar la situación. En segundo lugar está claro que el modelo de partido que defendemos mis compañeros y yo es un modelo de partido fuerte basado en la militancia con lo cual no es coherente que se adopte ninguna decisión sin contar con la Asamblea de la Laguna, una vez regularizada la situación. Yo soy partidaria de esto y así lo propiciaré pero siempre cumpliendo las normas de nuestro partido después de escuchar a la Asamblea.

¿Comparte las directrices de la nueva cúpula regional que encabeza Ángel Víctor Torres?

Comparto las directrices que marcan hacer una oposición clara, rigurosa, seria y libre de injerencias de intereses profesionales, empresariales y fácticos.

Se sabe que su apuesta por las energías renovables es clara, como la de su partido, pero ¿es tan clara en el apoyo o rechazo a la regasificadora de Granadilla? ¿Está usted a favor o en contra?

Yo lo tengo claro, pero quiero recordar que lo que se dilucida el próximo domingo es la secretaría insular, que es para las cuestiones de partido. Luego habrá un congreso insular donde aprobaremos las ponencias que correspondan por lo que no me quiero atribuir competencias que no voy a tener. Mi opinión personal es que este gobierno no ha apostado claramente por las energías renovables cuando tenemos uno de los índices más bajos teniendo el potencial que tenemos de sol , de viento, de maremotriz, etc. La apuesta del PSOE es indudable y entiendo además que es consustancial con el partido, pero también lo es la preocupación por la correcta distribución de la riqueza que generan las energías renovables. En el caso de los parques eólicos, el propietario de terrenos rústicos se ve sólo ante una empresa de energías renovables a la hora de negociar el canon de arrendamiento, muchas veces con la amenaza de expropiación incluida. Los propietarios individuales no tienen la fuerza ni los medios para negociar los contratos de canon y el partido tiene que pronunciarse al respecto para que exista una distribución razonable.

En cuanto a la situación laboral de las camareras de piso, conocidas como 'las kellys', ustedes han apoyado las protestas de este colectivo pero ¿cómo creen que se debería afrontar la mejora de sus condiciones laborales?

El interés por el tema de la explotación de los trabajadores del sector turístico surgió cuando ostentaba el cargo en la Dirección General de Trabajo, a raíz de una investigación sobre los accidentes laborales. A partir de ahí me dediqué a tratar de negociar unas mejores condiciones de trabajo y de sentarme con la patronal y con los sindicatos, pero la patronal nunca se sentó a negociar. Al entrar en el Parlamento planteé una ley de plantillas mínimas para el sector, que tristemente no salió adelante. Sin embargo, en la Comunidad balear, con un gobierno socialista y donde la presidencia es ostentada por una mujer, se han involucrado totalmente con este sector y han conseguido un aumento salarial del 17% (frente al 1% por ciento que se estableció en Tenerife en el último convenio). Este sector es el más importante en aportación al PIB de Canarias, pero el objetivo son los salarios dignos en general, no sólo en el sector de la hostelería. La implicación, con independencia del ámbito de competencia que ocupe, debe de ser con los principios básicos fundamentales.

¿Cuál sería para usted la prioridad que ahora mismo en la Isla debería afrontarse desde la política?

Sin duda, los presupuestos del Cabildo y la ejecución de los mismos. Ahí es donde realmente se ve si la isla está equilibrada y cohesionada socialmente. Hay que gobernar para cambiar la vida de las personas, mejorado su calidad de vida, y el partido es un instrumento para eso.