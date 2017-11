La Isla reúne a los mejores equipos nacionales de 'League of Lengends'

La Isla reúne a los mejores equipos nacionales de League of Legends, que buscan clasificarse para Europa. Tenerife acogerá los días 11 y 12 de noviembre las semifinales y la final del Clasificatorio Español a Challenger Series de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) del grupo Mediapro. El torneo de la League of Legends nacional, que cuenta con la colaboración del Cabildo, a través del área Tenerife 2030, e Innova7, se disputará en Aulario General de Guajara de la Universidad de La Laguna y contará con los equipos KYFS, The G Lab Penguins, ThunderX3 Baskonia y ASUS ROG Army.

Las semifinales medirán el sábado 11 de noviembre al KIYF contra The G Lab Penguins, mientras que el otro puesto en la final saldrá del choque ThunderX3 Baskonia-ASUS ROG Army. La gran final se disputará el domingo 12, a partir de las 16:00 horas. El equipo ganador tendrá que medirse a finales de año con los mejores representantes europeos para conseguir una de las dos plazas en la Challenger Series Europea.

Las entradas se pueden adquirir en www.challenger.lvp.es. Además, durante el fin de semana los asistentes podrán disfrutar de los mejores partidos del videojuego con más usuarios del mundo, así como otras actividades formativas y relacionadas los equipos.

La prueba fue presentada ayer por el consejero del área Tenerife 2030 del Cabildo, Antonio García Marichal; el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la ULL, Francisco García; y el director deportivo de LVP, Aitor Álvarez. Marichal agradeció la confianza de la LVP para acoger este evento y explicó que los eSports "no son solo un espectáculo de ocio". "Este sector ofrece multitud de empleos que van más allá de los jugadores, como diseñadores gráficos, técnicos especialistas en audiovisuales, entrenadores, expertos en marketing. Son profesiones que han surgido en los últimos años y que se han adaptado a un mundo nuevo", destacó.

Por su parte, el director deportivo de LVP, Aitor Álvarez, indicó que "desde la LVP teníamos claro que la apuesta del Cabildo y de Innova7 por los e-sports, merecía tener en Tenerife unas finales, con los mejores equipos de nuestro país y que designará al equipo de la Liga Española que nos representará en el torneo Europeo, más aún tras el éxito y la buena acogida que tuvo el estreno de la anterior temporada".

Por su parte, el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la ULL, recalcó la "importante apuesta que el Cabildo está haciendo a través de Tenerife 2030 por este sector" y anunció que la Universidad de La Laguna "realizará un torneo de eSports entre nuestros universitarios para potenciar la base de este sector". "Ya estamos trabajando y en breve se pondrá en marcha", avanzó García.

La temporada oficial de la Challenger Series Europea empieza con los clasificatorios regionales. La Liga de Videojuegos Profesional otorga una plaza a un equipo nacional para representar a España en la segunda competición continental, puerta de entrada a la LCS Europea (la mayor competición del continente). El Clasificatorio Español a Challenger Series dio comienzo en septiembre con la entrada en juego de ocho equipos. A la fase final de Tenerife solo se han clasificado los cuatro mejores conjuntos de Superliga Orange.