El fiscal pide 13 años de cárcel a Pedreira y que devuelva 1,2 millones a Sinpromi

Andrés Hernández Pedreira, de 39 años, se apropió de más de 1,2 millones de euros públicos (exactamente 1.242.284 euros) durante seis años (de 2008 a 2014) aprovechándose de era jefe de administración de la Sociedad Insular de Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi) y responsable único en esta entidad -dependiente del Cabildo de Tenerife- de las áreas de desarrollo comercial, servicios y gestión financiera. Esto explica la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife, en un escrito de acusación al que ha tenido acceso la opinión de tenerife. Según el documento, fechado el pasado 25 de octubre, Hernández Pedreira, "con ánimo mendaz, actuó con el propósito de lucrarse ilícitamente a cargo del patrimonio público".

El Ministerio Público ha pedido 13 años de prisión para Andrés Pedreira por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documentos oficiales. Estas irregularidades fueron descubiertas en el año 2014 y el chicharrero llegó a ser detenido y puesto en libertad con cargos a finales de octubre de ese año. La Fiscalía pide por el delito de malversación de caudales públicos 8 años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También, por este delito, pide 20 años de inhabilitación absoluta. Por el delito de falsedad en documento oficial, el Ministerio Público exige 5 años de prisión e inhabilitación para sufragio pasivo durante la condena, así como 20 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros y la responsabilidad subsidiaria.

La petición de Sinpromi

Pero, además, solicita al acusado que devuelva todo ese dinero (los 1.242.284 euros) a Sinpromi que iba destinado a las personas discapacitadas de la Isla. Anteriormente, la Sociedad Insular de Promoción de las Personas con Discapacidad había exigido 14 años de cárcel para el investigado por estos mismos delitos.

El escrito de acusación, con el que se abre el proceso para la celebración de un juicio, detalla cómo operó Hernández Pedreira para apropiarse de tal cantidad de dinero público sin que fuera detectado por las auditorías ni por los responsables de Sinpromi y el Cabildo de Tenerife hasta 2014.

De los 1,2 millones, 556.312 euros los obtuvo de la recaudación de dos aparcamientos que gestionaba Sinpromi (Parking El Mencey, en Santa Cruz, y Parking El Cristo, en La Laguna), 602.811 de la venta de bonos de transporte de Titsa que también gestionaba Sinpromi, así como 83.160 euros de seis cheques endosados directamente a la sociedad en favor de los tinerfeños con discapacidad y simulando la firma de la entonces consejera delegada de la entidad, Carmen Rosa García Montenegro. Ésta era la única persona autorizada a firmar cheques de la entidad social.

Siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, Andrés Pedreira desvió esos 83.160 euros de los cheques a las arcas del Club de Fútbol Sala Uruguay, del que el acusado no solo era presidente, sino además la persona encargada exclusivamente de llevar las gestiones económicas del club.

Estos desvíos al Uruguay se produjeron entre julio y septiembre de 2014, cuando el equipo acababa de ascender a la máxima categoría del fútbol sala español, éxito que convirtió a Pedreira en una persona muy popular en Tenerife, agasajado y alabado entonces por los responsables de las administraciones públicas de la Isla, que no conocían entonces las prácticas ilegales de Pedreira. El santacrucero dejó ese cargo en el momento en que fue detenido y al año siguiente, el club descendió de categoría.

Parking El Mencey

En el caso de Parking El Mencey, ubicado al lado del hotel con el mismo nombre en la capital tinerfeña y cuya gestión comercial había sido arrendada a Sinpromi por parte de la empresa pública Gestur (Gestión Urbanística de Tenerife, dependiente del Gobierno de Canarias), así fue como operó Pedreira, tal y como detalla la Fiscalía de la provincia tinerfeña. "Con la finalidad de hacer suyas las cantidades recaudadas en el Parking El Mencey, [Andrés Pedreira] cambió la forma habitual en que se venía efectuando la recaudación e ingreso bancario de lo cobrado, de tal forma que dicha recaudación, en lugar de ser ingresada en el banco por el encargado del parking, pasó a llevarla a cabo el acusado de forma personal y directa. El acusado acudía de forma habitual al mencionado aparcamiento para recoger la mayor parte de lo recaudado, a excepción de pequeñas cantidades que se quedaban en el estacionamiento para cubrir los gastos de gestión ordinarios".

La Fiscalía detalla que Pedreira "firmaba un recibí donde hacía constar las cantidades que le habían sido ingresadas, con la indicación de que las mismas eran para su ingreso en el establecimiento bancario correspondiente". No obstante, eso no fue lo que hizo realmente Andrés Pedreira, pues ese dinero nunca llegó a las cuentas de Sinpromi, sino fueron a los bolsillos del acusado, para uso propio o en beneficio del club de fútbol sala Uruguay, extremos que no se han podido determinar.

Además, "con el propósito de ocultar su apoderamiento ilícito, [Pedreira] dio instrucciones al personal auxiliar para que no quedara reflejado en la contabilidad de la sociedad el cobro de dichas cantidades, alegando que la recaudación se llevaba a cabo por la empresa Gestur y no por Sinpromi, de tal forma que dichos cobros no debían figurar en la contabilidad del ente público".

De esta manera, según el Ministerio Público, estas apropiaciones de dinero -un total de 316.911 euros- no fueran detectadas por las diferentes auditorías con las que se supervisa la actividad económica de Sinpromi. El dinero fue siendo poco a poco sustraído por el acusado del Parking El Mencey entre el 11 de diciembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2014. En concreto, constan en la investigación 71 retiradas de fondos.

También en este aparcamiento de la capital tinerfeña, Pedreira se apropió de cantidades depositadas en la llamada caja gris, destinadas a las necesidades que pudieran surgir en el funcionamiento diario del parking de pago. Fueron en total 1.388 euros en dos actuaciones.

Parking El Cristo

Similar proceder llevaría a cabo Andrés Pedreira con el Parking El Cristo, cuya gestión había cedido el Ayuntamiento de La Laguna a la Sociedad Insular de Promoción de las Personas con Discapacidad. En este caso, la cantidad que sustrajo Pedreira fue de 238.013 euros. Lo haría poco a poco, exactamente en 112 veces, entre el 12 de febrero de 2010 y el 5 de mayo de 2014, tal y como aparece en la documentación.

Bonos de guagua de Titsa

En lo que respecta a los bonos de las guaguas, Titsa había contratado en diciembre de 2008 el suministro de su venta a Sinpromi, venta que se llevaría a cabo a través de la tienda de la sociedad para las personas discapacitadas de Tenerife La Alpizpa, situada en el aeropuerto Tenerife Sur.

"Desde un principio, el acusado, aprovechándose del cargo directivo que desempeñaba en Sinpromi, asumió de manera directa y personal el control de todo lo relacionado con la comercialización de los bonos de transporte. Él era quien realizaba todos los pedidos de bonos a Titsa y la persona a la que eran entregados esos bonos, gestionaba la relación con el proveedor y tenía el control absoluto de los fondos procedentes de la venta de esos abonos", señala la Fiscalía.

Pedreira se cuidó siempre de no ser descubierto. En el caso de los bonos de Titsa, tal y como explica el Ministerio Público, "había instruido al personal de la tienda, incluyendo dependientes y encargados, para que realizaran la venta de los abonos al margen del circuito de ventas del resto de productos de la tienda e incluso sin que quedara constancia de dicha actividad en las aplicaciones informáticas".

Tienda del aeropuerto

El dinero que se recaudaba en la tienda del aeropuerto Reina Sofía por estos paquetes de viajes de las guaguas debía depositarse en una caja específica, separada del dinero procedente de la venta de los otros productos. "Con cierta periodicidad, el acusado se desplazaba a la tienda para retirar dicho dinero, firmando en libretas de registro extracontables, y manifestando que él mismo se ocuparía del ingreso de dichas cantidades en las cuentas bancarias de Sinpromi". Pedreira nunca lo hizo. De esta manera, Andrés Pedreira se apropió de 602.811 euros entre el año 2008 y el 20 de octubre de 2014. Sólo dejó a desviar para sus arcas personales 10.170 euros, entre el 6 de febrero y el 17 de abril de 2009.