Auge de las excursiones ilegales a Masca

La existencia de empresas presuntamente ilegales que ofrecen sus servicios por senderos de la Isla como el del Barranco de Masca está en auge. Estas organizaciones supuestamente no están acreditadas, a menudo no cuentan con guías oficiales y, lo más alarmante, no ofrecen cobertura suficiente a sus clientes. Así lo ponen de manifiesto distintas fuentes cercanas al sendero quienes reconocen que este tipo de prácticas, cuya actividad poco profesional resulta difícil de demostrar, son más comunes de lo que puede parecer.

Las personas que organizas estas rutas presuntamente "no oficiales" no suelen dar la información necesaria a los usuarios acerca de la dificultades del pateo, la indumentaria necesaria o las condiciones físicas para realizarlo. A menudo captan a sus clientes en los hoteles y, cuando se produce algún problema como un accidente, se desentienden de la situación. Además del sendero de Masca (en Buenavista del Norte), las excursiones al Teide son otras de sus actividades más comunes.

Esta práctica se encuentra supuestamente detrás del accidente de hace apenas una semana en el que falleció un senderista alemán en el Barranco de Masca. Una fuente cercana al caso asegura a la opinión de tenerife que la agencia que organizó la actividad es en realidad una de estas empresas presuntamente ilegales. En concreto, la fuente apunta que los guías de esta ruta no eran españoles y no informaron del peligro del sendero a sus clientes. Es más, supuestamente en esta excursión también se encontraba un niño y una embarazada, dos tipos de personas a los que no se les recomendaría realizar un pateo de dificultad media-alta como el de Masca.

Según esta fuente no es la primera vez que personas de edad avanzada tienen que ser rescatadas del barranco por imprudencias, tanto de los propios senderistas como de la empresa organizadora de la actividad. Tampoco es la primera vez que se habla de la proliferación de este tipo de excursiones en la Isla. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, José Antonio Valbuena, ya alertó hace unos años de la existencia de empresas ilegales que ofrecen visitas a turistas, "además de al Teide, a otras zonas de la Isla, como es el caso del Barranco de Masca".