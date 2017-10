Una idea ´luminosa´, premiada por el programa WomenIN

El programa WomenIN de emprendimiento para mujeres celebró recientemente su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores entre los 15 proyectos finalistas. Uno de los tres que se consideraron los mejores, y que se llevó el segundo premio, fue el proyecto Magic World Team, de Egle Luis González. Se trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de los que seis son mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para Canarias de la línea de iluminación de Light &Life (luminarias sin obsolescencia programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El proyecto se llevó 2.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife. "Abogamos por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental, razón por la cual formamos parte del Censo de Empresas más sostenibles del Cabildo Insular de Tenerife", manifestó a este periódico la emprendedora.

Egle Luis González explicó que buscaban algo más que emprender: "Vimos que traer a las Islas este tipo de bombillas era muy costoso (salía más caro el envío). Hablamos con la fábrica y casualmente estaban buscando distribuidores".

La emprendedora afirmó que , tanto para ella como para todo su equipo, es importante la implicación y la concienciación sobre la importancia del respeto al Medio Ambiente. "Vimos que en Canarias era especialmente necesario reducir residuos, pero había poca información". Ahora mismo, su empresa ofrece un producto que no tiene competencia. " Light&Life es la única empresa a nivel mundial en iluminación sin obsolescencia programada. No vendemos bombillas, concienciamos a la población sobre la obsolescencia programada tomando como ejemplo la bombilla", subrayó.

La empresa de Egle, distribuye a toda Canarias aunque su sede social está de momento en el vivero de empresas de Los Realejos.

Obsolescencia Programada

La obsolescencia programada/ planificada (OP) es la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo tal que tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible. Para Egle, "la lucha contra la OP se critica por ser algo muy loable pero poco rentable, aunque ingenieros como Benito Muros (fundador de Light&Life) han demostrado que es posible generar economía respetando al medio ambiente y a las personas, porque ésta vorágine nos lleva a un consumismo continuo que nos condena a vivir endeudados comprando una y otra vez las mismas cosas (televisores, electrodomésticos, teléfonos, ordenadores, etc.) No es una economía circular, es una economía creada por los grandes fabricantes para su propio lucro. La economía circular genera más trabajo porque recupera oficios perdidos dedicados a la reparación, potenciando la economía local", afirmó.