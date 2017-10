Ayuntamiento e IASS aprueban el programa de turismo para los años 2018-2021

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento portuense y el Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria (IASS), han desarrollado y aprobado el convenio marco de colaboración para el desarrollo del programa de turismo social 2018-2021. A través de dicho acuerdo cuarenta mayores de más de 60 años viajarán el próximo año a las Rías Bajas, Galicia, con un descuento del 67% en el precio del viaje, gracias a la aportación del 33% por parte del Ayuntamiento portuense y del 34% que aportará el IASS. La subvención municipal para 2018 será de 9.900 euros.

Para beneficiarse de estos descuentos, el candidato ha de ser mayor de 60 años o cumplir esa edad durante el año natural en el que se realice el viaje. Además no ha de superar los ingresos per cápita: para las unidades familiares compuestas por un solo miembro establecido en 12.780,24 euros; para las unidades familiares de hasta tres miembros el límite será de 15.975,30 euros; y para las de más de tres miembros el límite será de 19.170,36 euros. También han de estar empadronados en el municipio, con una antigüedad de al menos 3 años, y no padecer alteraciones de comportamiento que imposibilite la realización del viaje y de la actividad de ocio.