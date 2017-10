Valbuena descarta dimitir pero admite faltas administrativas en la piscifactoría

El consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, declaró en la mañana de ayer que no piensa dimitir a raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa, aunque ha reconocido la existencia de "deficiencias documentales" en la gestión administrativa de las instalaciones.

Valbuena, comentó en declaraciones a los periodistas, que el auto judicial en el que se investiga a la Corporación insular y a tres funcionarios no les "coge de sorpresa" ya que entienden que es "el procedimiento normal una vez que el Seprona ha tomado las declaraciones oportunas".

El consejero instó a la prudencia en estos casos, sobre todo a la hora de pronunciarse sobre el contenido del auto y ha reiterado "todo el apoyo de la Institución a sus trabajadores y toda la disposición con la autoridad judicial para todas las aclaraciones que podamos suministrar dentro de lo que es el ámbito competencial del Cabildo y del servicio técnico forestal perteneciente al área de medio ambiente". Asimismo insistió en recordar la información emitida en la rueda de prensa de hace dos semanas en la que aseguró estar en disposición de "garantizar que no ha habido riesgo para la salud de los ciudadanos en toda el área metropolitana y en toda la vertiente que se puede estimar que pudiera haber estado afectada". El consejero afirmó que no constan daños ni muertes por causa de la ingesta de las truchas de la piscifactoría en los más de 40 años de su existencia, precisando que "la piscifactoría es una instalación que se da de alta anualmente en la Consejería de Agricultura y por lo tanto hay preguntas que podremos contestar nosotros, pero hay otras que evidentemente salen del área competencial de Medio Ambiente y tendrán que contestar otros organismos".

Valbuena mencionó además que la piscifactoría es una "instalación histórica, con más de 40 años funcionando en las mismas condiciones y por la que han pasado responsables de todas las fuerzas políticas, desde la época del Icona, con Isidoro Sánchez (CC), hasta el PP, bajo la tutela de Manuel Torres como viceconsejero del Gobierno de Canarias".

Con respecto a la venta de truchas, señaló que la autorización para su comercialización depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno regional y explicó que cuando había excedentes se cedían a centros sociales a modo de beneficencia, pero "siempre en los periodos en los que no se suministraba medicación y pasado el mes de cuarentena necesario". Del mismo modo manifestó su tranquilidad ante el trabajo realizado por los responsables de Medio Ambiente en su ámbito de competencia, y que "el Cabildo entiende que ha estado gestionando la piscifactoría conforme a lo que decían las autoridades".

Valbuena explicó que las irregularidades administrativas se detectaron a raíz de la inspección realizada el 25 de septiembre, cuando se ordenó dejar de suministrar agua al centro forestal. En cuanto al vertido de agua, el consejero apuntó que el complejo de Aguamansa no compraba el agua sino que era cedida por parte de la comunidad de propietarios del canal de Cumbres del Norte "con la condición de que se le devolviese exactamente la misma cantidad que recibía". La comunidad comercializaba el agua bajo la premisa de que no era para consumo humano sino para otros usos, por lo que deben ser sus responsables los que contesten "en calidad de qué la comercializaban", subrayó.

En cuanto a si ha pensado en dimitir, Valbuena afirmó que no se lo ha planteado y añadió que si él estuviera en la oposición "no pediría el cese con ligereza. Simplemente me informaría más antes de demandar responsabilidades políticas". En este sentido, el consejero apuntó que la oposición es "es de gatillo fácil".

Por último, Valbuena aseguró sentirse respaldado por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), y su vicepresidente, Aurelio Abreu (PSC), y comentó que con respecto a este tema el Partido Popular "se ha montado una película" porque "son como Hans Christian Andersen: tienen facilidad para los cuentos y hablan de castillos en la arena, sin sustancia detrás".